Nada cerrado ni confirmado para Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto despidió el 2024 con una curiosa entrevista ¡arriba de un auto! en la que, entre diferentes temas, se refirió a su futuro en la temporada 2025 de la Fórmula 1: "Nada cerrado ni confirmado".

El piloto argentino de Williams, quien revolucionó la categoría con su arribo, brindó un reportaje para el canal de Youtube "Tavo al Volante". Allí, fue consultado sobre qué le espera el próximo año.

El argentino comentando la la grabación de voz que suena cada vez que alguien se sube a un Uber.

“Por ahora no hay nada que esté cerrado ni confirmado, estamos intentando buscar la mejor opción para mí, una oportunidad para el año que viene”, se limitó a decir Franco Colapinto, quien por el momento se mantendría como piloto de reserva en Williams (que tiene confirmado al español Carlos Sainz y Alex Albon).

En la entrevista, Franco Colapinto mostró otro curioso costado e hizo llamativas revelaciones. En un momento, contó que prefiere "manejar camionetas". "No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”, afirmó.

A su vez, dio una sorpresiva respuesta cuando le preguntaron a qué se hubiese dedicado si no era piloto: “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”. Además, explicó sus cábalas: “Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas. Siempre me pongo todo lo derecho primero, el guante, la bota derecha, el cinturón derecho, siento que estamos un poquito locos algunos”.

Este 1 de enero se cumplen 4 meses del debut del oriundo de Pilar en la máxima categoría del automovilismo mundial.