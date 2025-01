Boca tuvo su "super viernes" de incorporaciones

El Súperviernes en el mercado de pases trajo consigo varias alegrías para los hinchas de Boca Juniors. Es que las confirmaciones de Ander Herrera y Alan Velasco vinieron acompañadas de los inminentes desembarcos de Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón, a meros detalles de ser jugadores del Xeneize. Sin embargo, el raid comprador del conjunto de la Ribera trae ahora un dilema para Fernando Gago, vinculado al cupo de extranjeros dentro del plantel.

Sabido es que el fútbol argentino permite la presencia de hasta seis jugadores foráneos dentro de un plantel, aunque solamente cinco pueden firmar planilla en un partido. Hasta ahora, la idea que reinaba en Brandsen 805 era la de no pasarse de cinco, para evitar tener que dejar un futbolista afuera en cada convocatoria. Sin embargo, el arribo confirmado del hombre proveniente de Athletic Bilbao y con el chileno de Huracán a detalles de sumarse al club, Boca pasaría a tener seis extranjeros: Edinson Cavani, Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel, Carlos Palacios -otra incorporación en este mercado- y los mencionados Herrera y Alarcón.

Velasco ya realizó su revisión médica

Alan Velasco ya se realizó la revisión médica y solo resta su firma para que sea nuevo jugador de Boca. ?uD83DuDD35uD83DuDFE1 pic.twitter.com/ECcXXEv2tt — TyC Sports (@TyCSports) January 11, 2025

Fernando Gago de movida deberá hacer un buen trabajo de gestión si es que llega a la primera fecha de la Liga Profesional con los seis cupos ocupados. Dejando de lado imprevistos como pueden ser las lesiones, a priori podría ser el vasco quien requiera un tiempo de adaptación tanto al país como al ritmo de entrenamiento en Argentina. Sin dudas, un jugador de su profesionalismo y trayectoria no requiere demasiado tiempo para adaptarse, pero hasta Cavani necesito un proceso particular para encontrar su mejor versión en el país.

De todas maneras, es imposible descartar que lleguen sondeos desde otros clubes por futbolistas del Xeneize. Hasta ahora, la repesca desde Chelsea por Anselmino y la salida por cláusula de Cristian Medina fueron las dos bajas más importantes que presentó el plantel de Gago, aunque éste último ya no era tenido en cuenta por el entrenador. Así, con mucho tiempo todavía por delante en el mercado de pases, no se puede decretar que nadie más se irá del equipo. Lo que sí es seguro es que, de irse alguno, éste no será Cavani, quien recientemente declaró que quiere retirarse en Boca. Así, la cuestión pasaría por Merentiel y Saracchi, si es que algún equipo se mostrara interesado en ellos.