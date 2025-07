Sin celular y sin ir a trabajar: la insólita excusa de un ñoqui despedido en Neuquén

El gobierno de Neuquén continúa profundizando su política de ordenamiento del Estado con el despido de dos trabajadores considerados “ñoquis”, por haber acumulado reiteradas inasistencias injustificadas. La medida fue ejecutada por decreto del gobernador Rolando Figueroa, quien impulsa una gestión con foco en la eficiencia administrativa. Desde su asunción, el Ejecutivo ha sido enfático en erradicar los “resabios de viejas costumbres” dentro de la administración pública.

En uno de los casos, se trató de Jonatan Alberto Figueroa, ex auxiliar de servicio de la Escuela Primaria N° 289 de la ciudad de Neuquén. El Consejo Provincial de Educación (CPE) le inició un sumario administrativo en julio de 2023, tras comprobar que no asistía a su puesto desde febrero hasta julio de 2022 sin presentar ningún justificativo válido. El trabajador explicó que no pudo avisar porque “no tenía celular” y vivía en Senillosa, lo que según él dificultaba su comunicación con la institución.

La auditoría interna del CPE reveló que Figueroa ya figuraba como en abandono de cargo desde 2018, situación sobre la que había sido varias veces notificado sin respuestas. Ante ese escenario, se le impuso la sanción de cesantía, quedando excluido de manera permanente de los cuadros de la administración provincial.

El segundo caso involucra a Elio Emanuel Lima, quien se desempeñaba como auxiliar en la Escuela Primaria N° 238 de Rincón de los Sauces. En abril de 2023 incurrió en más de diez faltas consecutivas sin justificación, según consta en el expediente del CPE. La Junta de Disciplina determinó que el trabajador mostró desinterés total por su cargo y que no volvió a presentarse desde entonces. La única sanción posible fue también la cesantía definitiva.

Ambos despidos forman parte del proceso de reorganización del empleo estatal que viene impulsando el gobernador Figueroa. Desde el Ejecutivo señalaron que continuarán aplicando medidas para fortalecer una gestión eficiente y transparente, sin espacio para prácticas que lesionan el funcionamiento del Estado provincial.