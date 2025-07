Corroza y Maureira pisan fuerte: dos mujeres para pelearle al obelisco la voz de la neuquinidad

El anuncio que sacudió la previa electoral

No pasó desapercibido: la confirmación de Julieta Corroza como primera candidata a senadora nacional y de Karina Maureira, periodista y cantante, como cabeza de lista para Diputados, marcó el rumbo de la Neuquinidad de Rolando Figueroa de cara a las legislativas de octubre.

El propio gobernador insistió en que no se trata de una opción más, sino de una necesidad: garantizar representación genuina para Neuquén en el Congreso en temas clave como la coparticipación federal y el desarrollo de Vaca Muerta.

“No podía dejar de llorar”: la emoción de Corroza

En sus primeras palabras tras ser confirmada, Corroza no ocultó su emoción por dar este paso. “Desde ayer estoy como muy emocionada. De hecho, cuando Rolo me presentó, no podía realmente dejar de llorar… Son muchos años invertidos en un amor por Neuquén”, expresó.

Corroza recordó que nació y se crio en la provincia, y que todo lo que logró fue gracias a la confianza de la gente.

“Hoy siento que llega como un reconocimiento, pero que va más allá de mí como persona”.

Una lista con mujeres al frente: “¡Y qué mujeres!”

Otro punto que genera comentarios es que ambas listas estén encabezadas por mujeres, algo que Corroza destacó especialmente: “Las dos listas encabezadas por mujeres, ¡y qué mujeres!”.

Sobre Maureira, señaló que fue una propuesta que le pareció “hermosa” desde el inicio y subrayó la importancia de que más mujeres se involucren en cargos políticos para “desmitificar que se puede hacer política bien, con valores de honestidad y compromiso”.

Un mensaje con sello neuquino (y patagónico)

Corroza remarcó que todo el proyecto de la Neuquinidad se basa en no deberle nada a nadie más que a los neuquinos. También hizo hincapié en la construcción de una representación patagónica que ya viene tejiendo la provincia con Río Negro y Chubut: “Muchas decisiones que se van a tomar en el Congreso tienen que ver con definir si las órdenes vienen desde el Obelisco o desde cada provincia pensando en la gente”.

La ministra, ahora candidata, dijo sentirse “honrada” por representar a todos los neuquinos y pidió que la ciudadanía acompañe con su voto el próximo 26 de octubre.

El resto de la lista y lo que se viene

El esquema se completa con nombres que refuerzan la idea de renovación y arraigo territorial: Juan Luis “Pepe” Ousset como segundo senador, Joaquín Perren del Conicet como segundo diputado, además de suplentes con trayectoria médica, social y académica.

Mientras tanto, la rosca electoral se recalienta: la Neuquinidad sale a jugar fuerte su carta de identidad local frente a una oposición que se rearma.

La pregunta es si el electorado respaldará esta estrategia en octubre para que, como dijo Corroza, “no sea Buenos Aires la que decida por Neuquén”.