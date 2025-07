Cuál es la jugada secreta de Benjamín Vicuña para evitar que sus hijos vivan en Turquía

Benjamín Vicuña tomó una determinación clave para impedir que sus hijos Magnolia y Amancio se instalen en Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi. La medida, que sorprendió a muchos, revela la profunda preocupación del actor chileno por mantener cerca a sus pequeños, en medio de los cambios de vida de su ex pareja.

Todo se destapó en el programa Secretos Verdaderos, donde Luis Ventura dio detalles de la estrategia de Benjamín Vicuña. Según trascendió, el artista decidió anular el permiso que le había otorgado a la China Suárez para que pudiera viajar con los niños a Estambul sin trabas legales. Con este revés, cualquier movimiento internacional ahora exige su firma.

La preocupación de Benjamín Vicuña no sería infundada. El vínculo cercano entre la China Suárez y Mauro Icardi, quien juega en el Galatasaray, reavivó el temor de que la actriz se instale de forma definitiva en Turquía. Vicuña teme que un viaje que parecía temporal se transforme en una mudanza permanente que complique su rol como padre.

En paralelo, este conflicto tiene un reflejo en la vida del propio Icardi, quien mantiene un litigio con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas. El futbolista busca llevar a Francesca e Isabella a vivir con él a Turquía, un antecedente que alimenta las alarmas de Benjamín Vicuña y refuerza su desconfianza ante los planes de su ex.

La abogada Valeria Carreras explicó que Migraciones ya está al tanto de la situación y que ahora cualquier salida del país de Magnolia y Amancio requiere la autorización de ambos progenitores. Lo mismo aplica para Nicolás Cabré, padre de Rufina, la hija mayor de Suárez, quien se sumó a la postura de Vicuña.

Cabré, que hasta ahora tenía una relación cordial con la actriz, también anuló el permiso amplio que le permitía viajar con Rufina sin restricciones. De ahora en adelante, cada viaje necesitará una autorización puntual. Según contó Marcela Tauro, Nicolás Cabré tomó esta decisión tras consultar con abogados y dialogar directamente con Benjamín Vicuña.

Mientras tanto, la China no se queda quieta. Aseguró que recurrirá a la Justicia para revertir la maniobra de sus ex parejas y poder viajar con tranquilidad. Sin embargo, Benjamín Vicuña parece decidido a defender su lugar como padre y no dejar que un vuelo de ida se convierta en una distancia irremediable.

Así, el actor juega su carta más fuerte: la ley. Con la revocación del permiso, Benjamín Vicuña apuesta a preservar el vínculo con sus hijos y evitar que Turquía se convierta en un nuevo hogar que lo deje, literalmente, del otro lado del mundo.