La Amistad goleó a Estudiantes de Bariloche y está en la final patagónica del Regional Amateur

La Amistad de Cipolletti superó como local a Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche por 4-1 en el cotejo de vuelta de una de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025 y está en la final de la Zona Sur Región Patagonia donde ayer la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia se coronó finalista al derrotar por penales 5 a 4 a Boxing de Río Gallegos,

El duelo rionegrino fue ampliamente dominado por el conjunto de Cipolletti, que ya se había traído un buen triunfo en la ida jugada en Bariloche por 1-0, y que de local tenía todo servido para meterse en la gran definición.

En la primera etapa, Juan Castaño puso el primero a los 33´ y estiró la ventaja para el equipo de Lencina. En el complemento, Yoel Juárez a los 22´, y Franco Montero un minuto más tarde aumentaron diferencias.

Ya en el final, Wilfrean Quinto descontó para Estudiantes, y dos minutos más tarde, Alan Gutiérrez, sentenció el 4-1 final, y el global 5-1 para el equipo de la Liga Deportiva Confluencia.

Ahora, la gran final de la región Patagónica será entre La Amistad, que llega a su segunda a la instancia por segunda vez, midiéndose ante la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia. La primera será en Cipolletti, la vuelta en la localidad de Chubut.

LA PREVIA

La preocupación máxima en la jornada del domingo tiene que ver con las altas temperaturas que imperan en la zona del alto valle de Río Negro y Neuquén, donde a la hora del inicio del partido el pronóstico estima una térmica entre 41 y 43 grados, lo que determinará que en cancha se disputen las acciones con casi 60 grados.

El domingo pasado, en el estadio municipal José Antonio Jalil de San Carlos de Bariloche, La Amistad superó por 1 a 0 al equipo de la zona lacustre, con tanto de Franco Montero, promediando la segunda etapa. La serie quedó abierta, pero el triunfo de visitante fue por demás significativo para los que orienta Jorge "El Pulpo" Lencina.

Los de la Liga Deportiva Confluencia tienen algunas dudas para el juego de esta tarde, suspendido Erik Rodrigo Mendoza que fue expulsado hace 7 días y recibió una fecha de suspensión, desvinculado Matías Nicolás Kuchich que mañana comenzará la pretemporada con Olimpo de Bahía Blanca de cara al Torneo Federal A y con la incertidumbre si Boris Emiliano Magnago será de la partida, ya que arregló para este año su incorporación a Douglas Haig de Pergamino y aparentemente no sería autorizado a estar presente hoy. Tres bajas significativas, al que nada puede hacer la dirigencia del elenco valletano, ya que al no tener contrato registrado en AFA por su condición de categoría no rentada, está en clara desventaja.

En los de la zona lacustre rionegrina volverán sus dos delanteros titulares y goleadores del equipo, el colombiano Wilfran Quinto, nativo de Medellín y que llegó a préstamo desde Belgrano de Córdoba donde jugó en cuarta división y que no pudo jugar en la ida por acumulación de amarillas y debió purgar una fecha de suspensión, que fue el máximo goleador de la primera ronda de la Región Patagonia con 7 goles. El otro que retornará será Matías Facundo Vargas, que fue al banco de suplentes, pero una molestia lo marginó del encuentro al ex Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

La serie está abierta, los locales tienen dos resultados a favor, la igualdad y el triunfo. Una victoria por la mínima "Del León" llevaría a definir la serie por penales y se fuera mayor la diferencia se alzaría con el pasaje a la final, donde ya espera la CAI de Comodoro Rivadavia.

Cabe recordar, que en los días previos al cotejo, las versiones se multiplicaron y no dejaron de cesar, en torno a que los ganadores de cada zona del Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025 ascenderían en forma directa al Torneo Federal A de este año.