Jorge Brito confirmó a Montiel a River y se expresó sobre la llegada de Driussi

En medio de un mercado de pases en el que River incorporó ya a cinco jugadores, su presidente Jorge Brito habló con los medios e hizo hincapié en la llegada de Gonzalo Montiel, que será la sexta cara nueva del Millonario, aunque también le tiró un palo a Estudiantes de La Plata y su presidente Juan Sebastián Verón por su intento (mediante su flamante relación con el Grupo Foster Gillett) de meterse en la negociación del club de Núñez con Austin FC por Sebastián Driussi.

La oferta de Estudiantes por el delantero no cayó bien en el club de Núñez y así lo certificó el presidente cuando le consultaron si afectó las negociaciones: "No lo sé, habría que preguntarle al Austin, pero entiendo que lo que Driussi manifiesta es que no jugaría en otro club de Argentina que no sea River. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan", fue la picante declaración del mandamás riverplatense, que añadió: "Yo no hago ofertas por jugadores sin tener previamente el consentimiento de que el jugador quiere jugar en River".

uD83DuDEA8 Jorge Brito, sobre la oferta de Estudiantes a Driussi: “Es raro. Yo no hago ofertas por jugadores sin previamente tener el consentimiento de si el jugador quiere jugar en River. Cada uno está en su derecho a hacer lo que quiera con su plata o con la plata que le prestan”. pic.twitter.com/jqghz4oyUa — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) January 14, 2025

La vuelta de Driussi a River sigue aún en veremos, aunque el mandamás del Millonario expresó optimismo. Lo cierto es que Austin rechazara una segunda oferta, pero desde Núñez enviaron otra proposición de 10 millones de dólares (uno más que la anterior) que está un poco más alineada con lo que pretende la institución norteamericana.

River sigue en la puja por Driussi y mandó una tercera oferta de USD 10 millones. (Foto: Austin FC)

Además, Brito confirmó que la llegada de Montiel está totalmente concretada y es cuestión de tiempo: "Los documentos con Sevilla y la parte contractual están cerrados. Esperamos que esta noche viaje a Argentina y mañana pueda hacerse la revisión médica para incorporarse al plantel". River acordó con el club andaluz una transferencia de 4.5 millones de euros para concretar la vuelta del lateral campeón del mundo con la Selección Argentina.

Montiel ya vuela rumbo al país

Por su parte, el jugador ya está camino a Argentina para ser nuevo jugador de River y habló con los medios en el aeropuerto en Sevilla, momentos antes de tomarse el avión. "Estoy muy feliz de volver a casa. Hice casi toda mi carrera en River y he ganado cosas muy importantes. Lo estoy disfrutando ahora, y esperemos que cuando llegue también". El acuerdo contractual del Millonario con Cachete será hasta 2028, y se espera que mañana sea presentado oficialmente luego de pasar la revisión médica.