Este sábado vuelve Messi a las canchas con el Inter Miami: Horario y dónde verlo

Se abre la temporada 2025 para el Inter Miami de Lionel Messi. Este sábado a la medianoche, el conjunto de la MLS se medirá en su primer cotejo preparatorio ante el América de México en el Allegiant de Las Vegas.

Luego de casi dos meses, Lionel Messi vuelve al campo de juego, esta vez con la camiseta del Inter Miami que encara su preparación con miras a un 2025 cargado de actividad, dividido en competencias locales, Concachampions, y el Mundial de Clubes.

Desde las 00hs, y por Apple TV, las Garzas se enfrentarán al América, tricampeón de la liga mexicana, que ya está en competencia en el plano doméstico. Dicho cotejo será la presentación en el banco de Javier Mascherano, flamante DT luego de la salida de Gerardo Martino.

Justamente el ex entrenador de la selección Argentina Sub 20 podrá tener en cancha a los nuevos refuerzos como Gonzalo Luján (San Lorenzo), Tadeo Allende (Celta de Vigo), Rocco Ríos Novo (Lanús) y Fafa Picault (Vancouver Whitecaps), además los consagrados y ex compañeros del Barcelona: Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Suarez, la carta de gol de la Garzas

El cotejo ante el grande del fútbol mexicano será el primero de una extensa gira por diferentes países; el miércoles 29 se enfrentará ante Universitarios de Perú en Lima; el domingo 2 de febrero será el turno de Deportivo San Miguelito en Ciudad de Panamá; posteriormente el sábado 8 con Deportivo Olimpia de Honduras en San Pedro Sula y el viernes 14 cerrará contra Orlando City en Tampa.

Luego de los cotejos preparativos, se viene el debut oficial que será el martes 18 como visitante de Kansas City por la Liga de Campeones de la Concacaf, y cuatro días después será el estreno en la MLS como local de New York City.