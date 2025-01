La mega oferta que preparan en Arabia para llevarse a Vinicius

Con la salida Neymar confirmada, Arabia Saudita busca su reemplazo y apuntó a Vinicius Juniors, el ganador del premio The Best, que ya conoce la posibilidad de mudarse al fútbol árabe a cambio de un exorbitante salario. En ese marco, Al-Hilal está dispuesto a ofertar 300 millones de euros al Real Madrid como pago por el brasileño, que tendría un salario de 200 millones de euros limpios por 5 temporadas de contrato, con lo cual llegaría a ganar 1.000 millones de euros en ese tiempo.

En España y el gran interrogante, ¿dinero o fama?, ¿dinero o gloria?, ¿dinero o prestigio?



Si bien el interes del Al-Hilal no es nuevo, ya que en Agosto del 2024 sedujeron al extremo, en este caso el foco está puesto en contratar a la estrella brasileña. Al mismo tiempo, ha trascendido que el “Merengue” se niega a aceptar la oferta y se remite a la cláusula de rescisión, que asciende a 1.000 millones de euros, lejos de esos 300 supuestamente ofrecidos por los árabes.

Así mismo, según se informa, si “Vini” pide al Madrid que escuche la oferta de Arabia, el club se sentará a la mesa para intentar sacar el mejor acuerdo posible y más de un club árabe lo tiene en la mira.

¿Qué dice Vinicius al respecto?

Según trascendidos, de momento Vinicius Juniors no ha dejado saber su postura, y se espera que no sea pública. Algunos medios especulan con que el brasileño estaría pensándoselo, no tanto por el dinero, sino por el foco que le supondría ser la gran estrella de Arabia y, además, dejar un entorno que él considera "racista", según ha denunciado varias veces en sus visitas a distintos estadios españoles.

Otra cosa es la sensación de hartazgo que algunos directivos del Real Madrid que mantienen con “Vini”, a quien consideran fuera de control por su actitud ante los árbitros y los rivales, que le ha hecho ganar varias expulsiones y también sanciones por acumulación de tarjetas amarillas.

El crack brasilero de 24 años podría salir con 29 siendo un multimillonario si acepta la propuesta y dice adiós al fútbol europeo para enriquecerse con los petrodólares.