San Lorenzo volvió a ganar, 2 a 0 en La Plata, y es otro puntero

Después de sufrir en el arranque del partido, San Lorenzo de Almagro se despertó en el segundo tiempo y, con goles de Andrés Vombergar y el nativo de Ingeniero Huego, Emanuel Cecchini, venció por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Así, el equipo de Miguel Ángel Russo sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen y profundizó la crisis del Lobo, que se fue silbado.

No comenzó de la mejor manera el partido para el conjunto de Boedo. Es que, a los 11 minutos, el Lobo avisó de la mano de un remate de Leandro Mamut que se fue por arriba del arco de Orlando Gill. Después, a los 19 minutos, Norberto Briasco conectó un centro bajo y su remate sacudió el travesaño, poniendo en aviso nuevamente a los visitantes.

A pesar de ese inicio auspicioso, lo cierto es que el partido entró en una meseta durante el resto de la primera mitad y gran parte del complemento. Los remates desviados de media distancia abundaban y la posesión intrascendente reinaba en el encuentro. No fue sino hasta los 28 minutos de la segunda mitad que, tras un centro de Elías Báez, Andrés Vombergar se tiró de palomita y venció al arquero Luis Ingolotti para marcar el 1 a 0.

Como el fin de semana pasado, otra vez Andrés Vombergar, para la victoria parcial de San Lorenzo

Este San Lorenzo NECESITABA un nueve. Ante la carencia de juego es CLAVE que alguien la aguante de espaldas, se faje con los centrales y moleste en el área. Y si encima la mete, cartón lleno. Seguí así, Bomba. Vamos por la redención. uD83EuDD1D pic.twitter.com/VZ5NwSbkmR — Federico Giannetti (@fedegiannetti93) January 29, 2025

Nueve minutos después, Emanuel Cecchini intentó una chilena dentro del área de Gimnasia, pero no pudo conectar con el balón. Sin embargo, la pelota dio en Vombergar, le volvió a quedar a Cecchini y, con un certero remate, el ex jugador de Audax de Chile anotó su primer tanto desde su llegada al club en este mercado de pases. Así, el 2-0 quedó estampado en el marcador, los silbidos e insultos comenzaron a bajar desde las tribunas y el grito de los fanáticos del conjunto local se hizo escuchar: "¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!".

El rionegrino Emanuel Cecchini, nativo de Ingeniero Huergo, marcó el tanto que decoró la victoria de San Lorenzo

?? GOLAAAAZO DE EMANUEL #CECCHINI PARA EL 2-0 PARCIAL DE #SANLORENZO.



VAMOS NOSOTROS, CICLÓN.



pic.twitter.com/hDzyYFeb2g — Debate San Lorenzo (@DebateSL) January 29, 2025

Con el triunfo consumado, el Ciclón suma dos victorias en igual cantidad de encuentros y, a la espera del cierre de la fecha, por ahora comparte la cima con Rosario Central e Independiente. En tanto, el Lobo no levanta cabeza y no solo lleva dos derrotas y cinco goles en contra en el Apertura 2025, sino que además no logra sumar puntos desde lo que fue la victoria por 1-0 ante Atlético Tucumán en noviembre del año pasado, por la última Liga Profesional.