Arrancó el Rally Dakar: así le fue a los argentinos en el debut

Con el prólogo de 29 kilómetros, inició la edición 2025 del Rally Dakar, que por quinto año consecutivo se disputa en Arabia Saudita, y con una fuerte presencia argenta. El neuquino Santiago Rostan cumplió en la primera etapa cronometrada.

El prólogo es la previa de una exigente carrera; distancia corta y sin muchos obstáculos en el terreno. Esto permite aflojar tensiones previas y los vehículos tomen ritmo de cara a las 14 etapas que formarán la competencia

En su segundo Dakar, Santiago Rostan consiguió el 68° de la general. El piloto en la categoría KTM alivianó las presiones previas del debut, y desde el sábado buscará el objetivo de quedar en el top 25 de la general, mejorando lo hecho en la edición pasada que quedó 38°. En la misma categoría de motocicletas, Los hermanos Luciano Kevin y Benavides se ubicaron 7º y 24º.

El primer lugar quedó para el australiano Daniel Sander (KTM), con un tiempo de 16m51s. Segundo lugar para el botsuano Ross Branch (Hero), a 12/1000 y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 18/1000 fue tercero.

Por otro lado en autos, El mendocino Juan Cruz Yacopini es el único argentino que compite con una Toyota Hilux atendida por el equipo Overdrive. En el prólogo quedó 32º. Categoría donde se impuso el sudafricano Henk Lategan (Toyota), con un registro de 15m28s, apenas un segundo por delante del sueco Mattias Ekström en el debut de Ford y tercer el qatarí Nasser Al Attiyah, con el Dacia.

Además, en la Challenger, donde están los clásicos areneros, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron terceros con el Taurus del Team BBR, quedando a 11/0000 del estadounidense Corvin Leaverton (Taurus) y a 4/1000 del portugués Goncalo Guerreiro. David Zille y Sebastián Cesana (Taurus), quienes fueron séptimos.

En los Side By Side, prototipos de areneros, la dupla argentina conformada por Jeremías González Ferioli y Pedro Gonzalo Rinaldi (Can Am) quedaron en segundo lugar a solo 19/1000 del el estadounidense Brock Heger (Polaris). Octavo quedó Manuel Andújar y Bernardo Graue (Can Am).

La primera etapa se desarrollará en Bisha, lugar donde se corrió el prólogo. Serán 412 kilómetros con arena y sectores de piedras. Los primeros 10 podrán elegir en que momento de la etapa partirán.