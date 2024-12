Estos fueron los 10 hechos deportivos más relevantes del año en Neuquén

El anuario 2024 dejó varios hechos que posicionaron a la provincia en el plano deportivo, entre ellos el más importante fue el oro de Iñaki Basiloff en los juegos Paraolímpicos de París, que le dio el máximo logro a la delegación. A esta medalla se le suma los dos grandes ascensos conseguidos por el Deportivo Rincón al Federal A de fútbol, y el de Independiente en la Liga Nacional de básquet femenino, consagrándose campeonas de la Liga Federal.

El neuquino volvió con dos medallas de los Juegos de Paris

El logro más importante del deporte neuquino por todos los condimentos que tuvo. Iñaki Basiloff brilló en la pileta de París y le dio no solo a su carrera, sino a todo el deporte argentino, una medalla que simboliza la superación, dedicación y esfuerzo.

El neuquino, en su segundo juego Paraolímpico, logró la primera medalla de oro para la delegación argentina en los 200 mts. combinados, posteriormente se subió al podio con el bronce en los 400 libres, y se quedó con el octavo lugar en las 100 espaldas y 7ma posición en la final de los 50mts Mariposas.

En Rio cuarto, el León del norte consiguió el ascenso al Federal A

El león del norte consiguió uno de los logros más importante dentro del fútbol y el deporte neuquino. En febrero ganó el ascenso al Torneo Federal A, luego de superar el Regional Amateur 2023-24. El conjunto que comandó Marcos González superó en la gran definición a Colón de San Justo en Rio Cuarto, Córdoba.

Pocas semanas después inició su camino en la tercera categoría del fútbol argentino, donde el equipo fue mutando y mejorando de la mano de Alejandro Abaurre. Consiguió de manera holgada la permanencia y llegó hasta los Play off en la reválida.

Las rojitas lograron el ascenso de forma invicta

El básquet neuquino escribió una nueva página gloriosa en su rica historia, siendo nuevamente Independiente el actor principal, esta vez en la rama femenina donde consiguió coronarse campeonas de la Liga Federal 2024 de forma invicta, y sacar boleto a la Liga Nacional 2025.

El equipo que comandó Marcelo Remolina, dominó el torneo de punta a punta, y no dejó dudas a fines de octubre en el cuadrangular final ganado en Paraná, Entre Ríos, consiguiendo el primer título federal para el básquet provincial.

Villa la Angostura recibió la competencia 8 años seguidos

Tras ocho ediciones en el Patagonia Race Track de Villa la Angostura, el mundial de Motocross se despidió de Neuquén como sede de la primera fecha sudamericana de la gran cita. El español Jorge Prado se quedó con el triunfo en una fecha que tuvo un gran marco de público y a los mejores pilotos del mundo.

El predio donde estaba ubicado el circuito era privado, y la pista fue removida para un emprendimiento inmobiliario, es por ello que la gran cita mundialista, que era un sello en la cordillera neuquina, se debió mudar a Córdoba. Se espera que para el 2025 se consiga un nuevo circuito en Neuquén, que permita volver a la Patagonia.

El TC volviò en la fecha 3 y no defraudó

La incertidumbre de la tercera fecha estaba en el inicio del año, pero tras la confirmación del gobierno provincial, la máxima categoría del automovilismo argentino pasó por Neuquén en lo que fue la tercera fecha del calendario.

José Manuel Urcera con Ford se impuso en la Final. El nativo de San Antonio Oeste alcanzó su séptima victoria en 136 carreras en la categoría y la primera con Ford, hecho que lo convirtió en uno de los 9 pilotos en la historia del TC que ganó al menos con 3 marcas distintas.

En relación a los neuquinos, gran año de Lautaro de la Iglesia, que terminó siendo el mejor debutante de la temporada, entrando a la definición de la Copa de oro, terminando 17 en el campeonato. Por su parte, Juan Cruz Benvenuti quedó 28 en una temporada complicada.

Para el 2025, la fecha en Neuquén no solo está garantizada, sino que durante el año, se fue haciendo un trabajo importante para la mejora del autódromo, donde se está forestando y dejando en condiciones para darle una mejor visual.

Neuquén consiguió su sexto tìtulo federativo en Ciudad Deportiva

Neuquén logró el objetivo principal y se quedó con el Torneo Federativo de patín carrera 2024 tanto en categoría federados como en intermedia. El equipo que dirigió Marina Baca Cau se quedó con la corona de la competencia disputada en el patinódromo de Ciudad Deportiva.

Con este, es el sexto título que Neuquén consigue a nivel selecciones, todos de manera consecutiva. Luego del tercer puesto en el 2016 en Ezeiza, consiguió la corona en Rosario 2017, y desde ahí dominó siempre en cinco oportunidades, quedando en dos años de frenos por la pandemia.

Además, hubo tres neuquinos dentro de la selección argentina que compitió en los Roller Games, cita mundialista que reúne a todos los deportes sobre rueda. Dijeron presente en velocidad Francisco Reyes Petrelli en categoría Mayores y los juveniles Joaquín Rioseco, y Lucía Monje, siendo la oriunda de Senillosa la destacada metiéndose en una final.

El neuquino correrña su segundo Dakar en el 2025

El Motociclista tuvo su primera experiencia en el Rally más importante del mundo, donde culminó las 14 etapas quedando en el puesto 40 de la general, y 26 en su categoría (Rally 2). Además fue puesto 11 en el Rally de Marruecos, competencia que le permitió prepararse para la gran cita, codeándose con los mejores pilotos del mundo.

En la edición 2025, será uno de los tres pilotos argentinos que correrá en motocicletas, donde buscará mejorar su rendimiento del debut.

La M17 jugará zona campeonato en el 2025

La Unión de Rugby del Alto Valle consiguió uno de los logros más importante a nivel argentino, consiguiendo en M17 el título y el ascenso a la principal categoría para el 2025. El equipo comandó Gabriel Ochoa trabajó durante todo el año para el logro, superando una instancia de grupos, se midió ante selecciones sudamericanas, y en la recta final en Mar del Plata, bajó al local en semifinales y en la gran definición, derrotó a la selección de Chile.

Por otro lado, en mayores, Neuquén RC logró la corona Patagónica, pero no pudo en mitad de año quedarse con la plaza al Torneo del interior 2024 donde podía medirse con los principales equipos del país.

La cancha recibió su primer Argentino y le dio calidad al juego de los clubes neuquinos

El escenario se volvió un salto de calidad dentro del plano nacional. A principio de año fue confirmado como uno de los centros de entrenamiento y capitación para la región patagónica coordinados por la Confederación Argentina, y al mismo tiempo recibió torneos regionales y argentinos.

El más destacado fue el título de San Jorge en primera caballeros, que se coronó campeón patagónico a nivel clubes y ascenso a la Superliga fase 1. A este logro se le suma el gran año de Alta Barda, campeonas en Sub 14 y Sub 19 a nivel patagónico, más podio en primera y sub 16.

A nivel torneos Argentinos, recibió el campeonato Argentino de selecciones A sub 14, siendo la primera de manera oficial en dicho escenario, donde la Asociación Noroeste se quedó con la corona. Neuquén terminó en el sexto lugar.

10- Bonomi y Valenzuela, Subcampeonas del mundo

Las neuquinas fueron subcampeonas del mundo en el 2024

Las neuquinas brillaron con la selección de Beach Handball y Pádel, respectivamente. Gisella consiguió junto a Las Kamikazes la medalla de plata en la gran cita mundialista disputada en China. Logro considerado como el más importante dentro de la Confederación Argentina de Handball.

Por otro lado, la oriunda de Picún Leufu, estuvo en el FIP World Pádel Championships 2024 jugado en Qatar, luego de caer ante España en la definición.

Ambas neuquinas, se posicionan de gran forma dentro de sus respectivos seleccionados.