Giuliano Galoppo, el codiciado por Boca que finalmente llegará a River

Una de las disputas del mercado de pases tuvo su final este viernes. Giuliano Galoppo, uno de los volantes pretendidos por Boca, finalmente será refuerzo de River. El mediocampista llega desde Sao Paulo a préstamo por un año y con una obligación de compra según objetivos de 3.2 millones de dólares.

Esta operación finalmente es directa con el club paulista y no incluye la cesión de Enzo Díaz, que negocia directamente su llegada a préstamo al equipo brasileño. De esta manera, el Millonario se asegura su cuarto refuerzo en lo que va del período de fichajes, dejando al mismo tiempo al club de La Ribera sin uno de los apuntados por Fernando Gago para incorporar en el mediocampo.

¿Como cayó la noticia en Boca? Desde ya que no fue buen recibida, pero tampoco se hicieron mala sangre pese a que Galoppo fue un objetivo de mercado desde el año pasado, sobre todo porque hay otros dos futbolistas considerados por si esta negociación (tal como pasó) no llegaba a buen puerto: uno es Lucas Robertone y el otro un mediocampista del plano local, cuyo nombre no trascendió.