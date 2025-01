San Patricio del Chañar será sede de una clínica y un torneo de beach vóley

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y promover el beach vóley o voley de playa en la región, la próxima semana se realizará una clínica formativa y un torneo libre en San Patricio del Chañar.

La actividad es organizada en conjunto por la municipalidad local, la Federación Neuquina de Vóley y Argentina Vóley Playa, y cuenta con el acompañamiento de la subsecretaría de Deportes del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

La clínica estará destinada a categorías sub 12 y sub 14 y se enfocará en el desarrollo y aprendizaje de técnicas específicas para edades formativas. Por otro lado, el torneo será de carácter competitivo, abarcando desde la categoría sub 16 hasta mayores libres, ofreciendo una oportunidad para deportistas de distintos niveles de demostrar sus habilidades.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de enero y podrán realizarse a través de dos enlaces. Para inscribirse a la clínica deberán acceder a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3XS59DlXDrPeNr_jN_fTCzBtgHAjp7dtIf_Hwj-bPDynnpQ/viewform?usp=header.

En tanto, la inscripción para el torneo competitivo se hace a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOFqKdUl4S6VysnleF2JY0XNIqIav1p7AgKtXKC9Yl00DLrQ/viewform?usp=sharing.

Para consultas adicionales, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 299 5293363.

Se destacó que la actividad promete ser una propuesta deportiva imperdible, reuniendo a jóvenes y adultos en un entorno natural ideal para disfrutar del verano y el deporte.