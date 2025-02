Cavani será baja en Boca para el partido de ida de Copa Libertadores

Cavani no estará en el debut de Boca por Copa Libertadores. El uruguayo sigue arrastrando un golpe en la espalda que le impedirá jugar ante Banfield el viernes y ante Alianza Lima, el próximo martes. Foto: Getty

Con la mente en Banfield, su próximo rival del Torneo Apertura, pero mirando el debut de Copa Libertadores de reojo, Boca tendría una baja significativa luego de que se confirmara la lesión de Edinson Cavani, que le impedirá estar tanto el día de mañana como el martes en el duelo de ida ante Alianza Lima.

El Matador arrastra un golpe en la espalda que se habría dado en el encuentro ante Huracán de hace 10 días, y continó con la dolencia en las prácticas posteriores al encuentro ante Independiente Rivadavia, del que tuvo que bajarse luego de no llegar en plenitud física. Puertas adentro todavía no se descarta definitivamente al capitán, pero el panorama no es para nada favorable por los pocos días de recuperación que tiene por delante.

¿ASÍ SE LESIONÓ CAVANI? Esta sería la jugada vs. Huracán, en la que el uruguayo sufrió la molestia lumbar, que lo margina del duelo vs. Alianza Lima.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/l4hnvPqJd7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2025

Los concentrados de Boca para jugar con Banfield

Con Cavani definitivamente descartado para el partido ante el Taladro, se conoció la lista de concentrados del Xeneize de cara al duelo por la próxima fecha del Torneo Apertura, mañana a las 20hs en el Florencio Sola. Además del uruguayo, Fernando Gago no contará con Marcos Rojo, Ander Herrera (tampoco llegará al martes) y Tomás Belmonte, mientras que Kevin Zenón, Carlos Palacios y Lucas Blondel vuelven a ser citados. Si bien no se conoce una formación probable, la idea del DT sería cuidar a ciertos jugadores pensando en el viaje a Perú para jugar ante Alianza Lima.