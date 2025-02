El incómodo momento que vivió Jack Doohan cuando le consultaron por Colapinto

En medio de las especulaciones por la contratación de Franco Colapinto, el australiano Jack Doohan habló sobre su futuro en Alpine tras la llegada del argentino, que será piloto de reserva del equipo para la temporada 2025 de Fórmula 1. El piloto de 22 años declaró ante la prensa luego del lanzamiento del F1 75 en Londres y dejó clara su postura sobre la contratación del pilarense.

Cuando le consultaron si se sentía menospreciado por la presencia de Colapinto debido a lo "inusual" de que un piloto de reserva joven tenga contrato a largo plazo, el australiano primero contestó con una ironía: "¿Es una pregunta?", tiró, para luego ampliar su contestación: "El año pasado yo era un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo. No me siento menospreciado. No entendí muy bien tu pregunta, pero definitivamente no", expresó quien hará dupla con Pierre Gasly al menos en las primeras cuatro fechas de la temporada de F1.

El fichaje del pilarense por Alpine generó inmediatos interrogantes sobre la estabilidad de Doohan, que comenzará la campaña como piloto titular de la escudería francesa. Si bien el oceánico desestimó cualquier tipo de presión por la incorporación de Colapinto, es un hecho que su rendimiento en las primeras cuatro carreras estará siendo seguido de cerca por Flavio Briatore, asesor principal del equipo galo.

Qué dijo Flavio Briatore sobre Doohan y Colapinto

Para profundizar los rumores sobre un posible relevo del australiano como piloto titular, ya que el asesor ejecutivo dejó entrever que hay posibilidad de cambiar durante la temporada en una entrevista con Le Parisien hace días. Cuando le consultaron sobre la estabilidad de los pilotos de Alpine, el italiano respondió categóricamente: “¡Lo único de lo que podemos estar seguros es de la muerte! Comenzaremos el año con Pierre (Gasly) y Jack, eso lo garantizo. Después, veremos a medida que avance la temporada. Si hay un piloto que no progresa y no me aporta resultados, lo cambio", expresó.