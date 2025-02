Le aplicaron derecho de admisión a un presidente del fútbol argentino

Ordóñez, con derecho de admisión. El presidente de Platense fue sancionado por arrojar una botella en el encuentro ante San Lorenzo y no podrá ingresar a los estadios por seis meses.

El presidente de Platense recibió una dura sanción que lo tendrá alejado de las canchas por su accionar en la derrota frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro la semana pasada. El Ministerio de Seguridad le aplicará derecho de admisión a Sebastián Ordóñez y tendrá prohibido el ingreso a los estadios por seis meses por arrojar una botella a la hinchada del Ciclón en el final del encuentro donde su equipo cayó por 2-1 con un penal polémico.

Desde el Calamar alegan que no sólo no hubo intención de parte del mandatario, sino que además no le pegó a nadie. El programa 'Tribuna Segura', dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, comunicó este viernes la aplicación de esta restricción administrativa de concurrencia a los estadios, que empezará a regir desde este fin de semana.

"Estamos convencidos de que el ejemplo debe venir desde la conducción de cada institución hacia abajo. La responsabilidad de garantizar un fútbol seguro y transparente comienza en quienes lideran y debe reflejarse en cada uno de los actores que forman parte del espectáculo deportivo", expresó sobre la medida Franco Berlín, Director Nacional de seguridad en eventos deportivos. Ordóñez apelará esta restricción.