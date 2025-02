Se lanzó de manera oficial el Torneo Juvenil del Consejo Federal

En la reunión del miércoles en el Consejo Federal, ubicado en el tercer piso de la Asociación del Fútbol Argentino, se realizó el sorteo del fixture del Federal A, y posteriormente la presentación del torneo Juvenil, que tendrá equipos de Primera Nacional , Federal A e invitados de diferentes provincias.

La competencia estará dividida en ocho zonas y la primera edición comenzará el 5 de Abril y tendrá acción para casi 50 clubes en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 que militan en Primera Nacional, Federal A y otros invitados. “Es algo histórico” dijo el secretario general del Consejo Federal Javier Treuque.

El torneo se jugará de manera quincenal, y estará conformada por 8 regiones, divididas por cercanía geográfica, y tendrá un modo de disputa similar al Torneo Regional Federal Amateur.

Cada región estará dividida por zonas, donde saldrán clasificados y posteriormente playoff, para llegar a las instancias finales a jugarse en octubre, a jugarse en campos neutrales o en el predio de AFA.

Dirigentes de todo el pais dijeron presente en el Consejo Federal

Los equipos de Neuquén y Rio Negro integrarían la Patagonia Este. Los clubes que competirán serían Independiente y Maronese (Neuquén) Sol de Mayo (Liga Rionegrina) Cipolletti y La Amistad (Liga Deportiva Confluencia) más dos representantes de Bariloche: Cruz del Sur y Estudiantes.

El Deportivo Rincón, por ser equipo del Federal A, tiene su lugar, pero por cuestiones de organización, hizo su pedido formal de no jugar esta edición, y si competir a partir del 2026.