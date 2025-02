River volvió a la victoria de la mano de Colidio y superó a Independiente

River Plate derrotó a Independiente de Avellaneda por 2 a 0 en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, cotejo que dirigió Leandro Rey Hilfer. Facundo Colidio, en dos oportunidades señaló los goles del Millonario, que se quedó con el invicto del equipo de Julio Vaccari. El partido se demoró 7 minutos en su inicio, por el humo que quedó en el terreno de juego por el espectacular recibimiento al "Millonario" con bengalas de humo.

Un primer tiempo netamente favorable a los de Vaccari. Que dominaron desde lo estratégico a los de Gallardo, que siguen sin hacer pie en el campeonato. Armani conjuró dos acciones claras y el Rojo que fue más, no pudo quebrar la igualdad. Con el silbato del árbitro, que dio por finalizada la etapa inicial, una cataratas de insultos y canticos hirientes, para un equipo que se armó con otras expectativas e lusiones y que lejos está de lo que pretende su gente.

Así despidió River a sus jugadores

uD83DuDDE3?"A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular..."



uD83DuDD0ELos hinchas de RIVER PLATE empiezan a perder la PACIENCIA con la actuación de su equipo ante Independiente.pic.twitter.com/Tnu3c2Cf5H — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) February 9, 2025

River comenzó mejor la segunda parte. Y a los 6, se puso en ventaja, por intermedio de Facundo Colidio de cabeza, que apareció sin marcas y puso el 1 a 0.

Gran centro de Montiel y cabezazo de Colidio para la apertura del score

Colidio tiene mérito en el movimiento y en el cabezazo adentro del área. Impecable centro de Montiel. River ??uD83DuDFE5?? 1 - Independiente 0 en el Monumental.pic.twitter.com/3viWhtjxPh — VSports Team (@VSportsTM) February 9, 2025

El segundo tiempo, no fue igual a la primera etapa. Ya el rojo no pudo controlar las acciones. Quedó en claro que la ausencia del nativo de Comodoro Rivadavia el enganche Luciano Cabral. Su mejor jugador en los partidos anteriores, no ingresó de titular y con el correr de los minutos, su ausencia se notó.

Gran jugada de Milton Casco para una exquisita definición del goleador Colidio. 2 a 0 para decorar el score.

MILTON CASCO PARA TODO EL MUNDO, GOLAZO DE RIVER pic.twitter.com/bwJTLmyF29 — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 9, 2025

La Previa

Formación inicial de River Plate, confirmada

uD83DuDCCB Los 11 del Millonario para esta noche frente a Independiente ??uD83DuDCAA#VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/dIteZpUibG — River Plate (@RiverPlate) February 8, 2025

Así va Independiente

¡Este es el once titular del Rey de Copas!#TodoRojo uD83DuDD34 pic.twitter.com/VK3uebmTx7 — C. A. Independiente (@Independiente) February 8, 2025

River sigue con su enorme paternidad sobre el "Rojo" de Avellaneda, 16 años que los del conurbano no pueden ganar en el Monumental. Insinuaron algo en la primera, pero quedó en eso. River, pudo cambiar silbidos por aliento, cánticos hirientes por festejo enloquecido y volvió a un victoria, que sin duda costó.

La Previa

Sexto con cinco puntos en la Zona B, producto de dos empates y una victoria, el Millonario intentará cambiar la cara después de tres jornadas en las que careció de funcionamiento y asociaciones, quedando hasta el momento en deuda tras un mercado de pases de primer nivel. Pese a la floja performance en el empate con San Lorenzo, en la que se vio superado por el conjunto de Miguel Ángel Russo en términos futbolísticos, en principio el plan del Muñeco es no patear el tablero ni mover demasiadas piezas, sino seguir confiando en la base de jugadores que vienen jugando.

Lo que sí es prácticamente un hecho es que la línea de tres centrales en el fondo, que probó y no funcionó en la visita al Ciclón, quedará atrás y River volverá a la tradicional formación con cuatro defensores en el Monumental. Germán Pezzella sería el elegido para salir del fondo y que ingrese Rodrigo Aliendro, con el objetivo de sumar un hombre más en el medio y darle más equilibrio al equipo como ladero de Enzo Pérez.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Independiente en casa por la fecha 4 del Torneo Apertura. uD83DuDCAA?#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/hcGPQQU3KI — River Plate (@RiverPlate) February 7, 2025

Por su parte, Independiente llega al Monumental -donde no gana desde 2009- con la flechita para arriba: líder en soledad de la zona y con puntaje ideal, luego de tres victorias en la misma cantidad de juegos.

En el ante último entrenamiento antes del clásico contra el Millonario de este sábado por la noche, Julio Vaccari renovó su confianza para el equipo que viene de triunfar por 2 a 0 sobre Gimnasiay Esgrima La Plata, un duelo donde dejó a las claras su poderío ofensivo pero mostró falencias a la hora de definir como en el posicionamiento a la hora de marcar. De este modo, está todo dado para que el entrenador mantenga el mismo once.

Al igual que Gonzalo Martínez en River, se espera que para el clásico diga por primera vez presente Lucas "Pocho" Román en la lista de concentrados, la última cara nueva en sumarse en el mercado de pases y que llega procedente de Barcelona tras un préstamo en Cartegana y mostrar grandes cualidades con la camiseta de Ferro en Primera Nacional.

uD83DuDCCB Estos son los convocados por Julio Vaccari para ir al estadio Monumental.#TodoRojo uD83DuDD34 pic.twitter.com/Y17Igl0xmF — C. A. Independiente (@Independiente) February 7, 2025

Probables Formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Daniel Gallardo.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Adrián Spörle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Hora de Inicio: 20.15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental.