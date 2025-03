Ángel Correa pidió disculpas tras su expulsión e insultar a un árbitro en la derrota de Atlético Madrid

El de ayer ante Getafe fue un final de partido fatídico para Atlético Madrid: lo ganaba 1-0, pero a muy poco del final Ángel Correa fue expulsado por una plancha sobre un rival y el Colchonero terminó cayendo 2-1 en su visita al Estadio Coliseum, dejando pasar la chance de ser puntero de La Liga. El atacante rosarino, que ayer cumplió 30 años, se fue insultando al árbitro Guillermo Cuadra Fernández y fue informado. Horas más tarde, emitió una disculpa pública hacia el juez, buscando que le reduzcan la pena por su inmediata reacción tras la roja.

El futbolista ex San Lorenzo mostró su arrepentimiento unas horas después del partido en un mensaje en su cuenta de X: ”Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma", sostuvo Angelito.

El Atlético Madrid, que tuvo también en cancha a Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, terminó perdiendo 2-1 con dos tantos del uruguayo Mauro Arambarri y de esta manera cortó un invicto de seis encuentros en La Liga y no pudo aprovechar para colocarse único líder de la tabla de posiciones, permitiendo al Real Madrid (derrotó 2-1 al Rayo Vallecano) colocarse por encima de los dirigidos por Diego Simeone.

La roja y el insulto de Correa

La jugada de la polémica fue revisada por el VAR en primera instancia, ya que el juez Cuadra Fernández había amonestado al rosarino en primera instancia en una disputa de la pelota con Djené Dakonam en donde se le va la pierna contra el defensor rival. Luego de la revisión, el juez fue llamado a ver la repetición y le mostró la roja.

Esto generó instantáneamente la furia de un Correa que insultó al juez en la cara con una frase que fue luego informada por el mismo colegiado al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (”Hijo de p..., cagón, la c... de tu madre”, fue lo especificado en el informe). Es por esto que el jugador de la Selección Argentina podría tener una severa sanción.

Las fechas de suspensión que podría recibir Ángel Correa

El reglamento en la liga español marca que por insultos al árbitro o alguno de sus colaboradores, la sanción puede ser de entre 4 a 12 partidos. La determinación quedará en manos del Comité de Disciplina de la RFEF, que analizará el caso y en la semana informará su veredicto. Incluso si la pena llega a ser la más alta para esta situación, Angelito no podría volver a jugar por La Liga hasta la próxima temporada.