La noche errática de Miguel Borja, silbidos de la gente de River y su posteo "a lo Jordan"

En una noche tensa donde River consiguió un trabajado triunfo por 1-0 ante Atlético Tucumán, uno de los protagonistas fue un Miguel Borja que falló una gran cantidad de ocasiones en la noche del Monumental. Silbado por los hinchas al principio del encuentro, el Colibrí tuvo seis chances muy claras, pero entre su ineficacia y la buena actuación de Tomás Durso, arquero del Decano, se fue del encuentro sin poder anotar.

En el primer tiempo, el colombiano empezó a perder el duelo con el guardameta rival en dos mano a mano. En el primero, quiso tirársela por arriba, pero Durso respondió achicando rápido y levantando las manos. Más tarde, el atacante de la selección de Colombia se le giró al central y sacó un derechazo que el arquero salvó nuevamente con una oportuna salida.

Tomás Durso le atajó DOS mano a mano a Borja en el PT de River vs. Atlético Tucumán.

En la segunda parte, Borja volvió a tener un encuentro con Durso, y nuevamente el '1' de Atlético Tucumán iba a prevalecer. Rodrigo Aliendro le puso un gran pase para que defina de zurda, pero otra vez el cafetero se encontró con el arquero, que minutos después le tapó un remate franco a Maximiliano Meza que el Colibrí en el rebote no pudo conectar bien y la mandó por arriba del arco.

LA TERCERA DE DURSO CONTRA BORJA.



LA TERCERA DE DURSO CONTRA BORJA.

El partido seguía 0-0, y la gente de River iba a perder la paciencia definitivamente luego de la ocasión más clara que erró el centrodelantero. Facundo Colidio desbordó por izquierda y sacó un centro para un Borja sólo tenga que empujarla abajo del arco, no obstante el Colibrí se llevó la pelota por delante y ésta la cayó mansa a Durso. La última del colombiano, ya con el Millonario en ventaja, fue en una contra manejada por Ian Subiabre en la que, después de un mal control, remató desviado de zurda. Una vez finalizado el partido, y pese a la victoria, se lo vio algo consternado por las chances propias falladas.

¡¡INCREÍBLE LO DE BORJA!!



¡¡INCREÍBLE LO DE BORJA!!

El post de Borja tras su mala noche ante Atlético Tucumán

Después de un encuentro que despertó muchos cuestionamientos a su rendimiento, el colombiano dio su respuesta en las redes sociales, con una referencia a Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito”, citó Borja en una historia en su cuenta de Instagram.

Borja, uno de los silbados por el público de River

El colombiano estuvo entre los apuntados cuando la pantalla dio la formación inicial del Millonario en el encuentro de ayer. Tanto él como Colidio recibieron una gran cantidad de silbidos de la gente cuando fueron anunciados dentro del once. En lo que va de este Torneo Apertura el Colibrí jugó ocho partidos y anotó dos goles en las pasadas dos jornadas ante Lanús y San Martín de San Juan.