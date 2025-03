La promesa de Dibu Martínez si Argentina sale bicampeona del Mundial 2026

Después de la gran goleada ante Brasil en la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas, y ya con la clasificación de la Selección Argentina en el bolsillo, Dibu Martínez comentó lo que decidió si sale campeón del mundo otra vez con la Scaloneta. El arquero marplatense dio una entrevista exclusiva en la que habló de su presente y volvió a recordar una promesa suya si se repite el título argentino en el Mundial 2026.

"Si ganamos dos seguidos… ya está. Ya está y hay que darle lugar a otros pibes. Me gusta mantener las promesas y cumplirlas", aseguró el guardameta de Aston Villa, manteniendo que se retirará de la Selección si Argentina levanta la Copa del Mundo.

Ilusionándose y mirando al futuro, Martínez opinó que, aún consagrándose bicampeón, la alegría por Qatar 2022 será inigualable: "No se va a volver a repetir algo así. Ya todos vimos a Argentina campeona del mundo. Yo desde que había nacido no lo había visto, un chico de 7 años ya sabe lo que se vivió. Te vas a poner contento y festejar, pero no como el anterior", expresó el ganador del Lev Yashin y The Best al mejor arquero del mundo.

Dibu Martínez mantiene su promesa del retiro si Argentina es bicampeona mundial. (Foto: NurPhoto)

Dibu palpita el encuentro de Champions League

Por otra parte, el arquero campeón del mundo se refirió a las competencias que le tocará afrontar con Aston Villa, con el duelo clave de cuartos de final ante Paris Saint-Germain. "Va a estar picante, ya me llegaron mensajes y todo. En casa nos hacemos fuertes y afuera nos cuesta un poco más. Es mata-mata, puede pasar cualquier cosa", dijo sobre el encuentro ante el líder de la Ligue 1, que viene de dejar afuera a Liverpool.

Por último, Dibu habló de lo que será otra visita suya a Francia, donde suele ser tratado con hostilidad. Sobre esa situación, el marplatense le vio el lado positivo: "Lo bueno es que mi equipo va a tener menos presión porque la gente va a insultarme a mí. Lo tengo totalmente controlado. Contra el Lille me chiflaron los 120 minutos, es algo normal", comentó.