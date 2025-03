Argentinos perdía, pero se lo dio vuelta a Banfield sobre el final y sigue puntero en la Zona A

Uno de los protagonistas del Torneo Apertura continúa con su buen presente. Argentinos Juniors le ganó sobre la hora a Banfield y sigue puntero en la Zona A. El Bicho comenzó perdiendo por el gol en contra de Diego Rodríguez, empató en el complemento a través de Tomás Molina (al que Facundo Sanguinetti le atajó un penal previamente) y sobre la hora se llevó un triunfo invaluable gracias al juvenil Lucas Gómez.

Después de un primer tiempo muy incómodo, el conjunto de Nicolás Diez mostró quizás su versión más resiliente para llevarse una victoria importantísima. Al gol en contra por un error inesperado del Ruso Rodríguez le siguió un penal de Molina atajado por Sanguinetti y la noche del Florencio Sola parecía negra para un Bicho que perdía el invicto.

El blooper del Ruso Rodríguez le daba la ventaja a Banfield.

No obstante, el juego directo que debió adoptar para que la presión de Banfield no fuera efectiva le permitió el empate con revancha incluida de Molina a un Argentinos que luego tuvo la personalidad para dominar el cotejo intentando jugar y generando chances hasta el final. Sanguinetti se hizo figura, pero no iba a poder con la última acción del encuentro, en donde el juvenil Lucas Gómez pescó un rebote en el área, definió cruzado y decretó un 2-1 tan trabajado como valioso para los de La Paternal, que siguen mirando a todos desde arriba en la Zona A.

El blooper del Ruso Rodríguez

Antes de los diez minutos de juego, una equivocación del arquero visitante le iba a entregar la ventaja a un Banfield que había arrancado mejor el encuentro. Gonzalo Ríos recibió en el medio, se giró, avanzó unos metros y sacó un derechazo que fue a las manos de un Ruso Rodríguez al que la pelota se le escapó increíblemente de las manos y se le metió dentro del arco.

AL RUSO SE LE ESCAPÓ Y BANFIELD SE PUSO EN VENTAJA



Gonzalo Ríos sacó un remate que se le escapó a Diego Rodríguez y puso el 1-0 ante Argentinos

Sanguinetti se hizo gigante ante Molina

Sobre los 30 minutos de juego llegó la acción más polémica del partido. El árbitro Hernán Mastrángelo fue llamado por el VAR y revisó una mano de Ramiro Di Luciano tras un centro de Román Vega, acción que el juez finalmente sancionó como penal, ganándose la total reprobación del público local. Sin embargo, Sanguinetti se visitó de héroe para sostener la victoria parcial de Banfield atajándole el penal a Molina sobre su palo derecho.

SANGUINETTI LE TAPÓ EL PENAL A MOLINA Y BANFIELD SIGUE GANANDO 1-0

Molina se tomó revancha

El Bicho no estaba fino en ataque y empezó a apostar al juego directo, que terminó por darle resultado. Luego de un tanto anulado a Alan Rodríguez, el propio capitán de Argentinos elaboró una buena acción por derecha en donde después de trabar metió un centro exacto al punto penal para que Molina, que había fallado el penal en el primer tiempo, se redima de esa acción con un cabezazo muy potente que venció a Sanguinetti, decretando el 1-1.

MOLINA TUVO SU REVANCHA Y EL BICHO LO EMPATA



Centro de Alan Rodríguez y gran cabezazo del delantero de Argentinos para el 1-1 ante Banfield

Lucas Gómez le dio la victoria al Bicho

Luego del empate, Argentinos se adueñó del juego y empezó a arremeter creando chances muy claras: un remate en el travesaño de Román Vega, un gol errado insólito de Lescano y otra oportunidad del ingresado Rubén Bentancourt, atajada por Sanguinetti. Sin embargo, el equipo de La Paternal encontró premio en el tiempo adicional. Un remate lejano de Vega rebotó en el camino y le quedó al juvenil Lucas Gómez, que había entrado hace unos minutos y, con su primer tanto en Primera División, le entregó un triunfo valiosísimo al Bicho, que se aseguró seguir en la punta de la Zona A al menos por una fecha más.

GOL AGÓNICO DE ARGENTINOS



Lucas Gómez definió para el 2-1 ante Banfield en el final del partido

Formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Paul Riveros, Alexis Maldonado, Mathias De Ritis; Gonzalo Ríos, Lautaro Ríos, Martín Río, Santiago López; Marcos Arturia y Bruno Sepúlveda.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Rodríguez, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Alan Lescano; José Herrera y Tomás Molina.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Hernán Mastrángelo

La previa

El conjunto de La Paternal es uno de los que todavía vienen invictos en el certamen, y tras el 2-0 a Instituto en el Diego Armando Maradona. De cara a esta visita al Sur, el entrenador Nicolás Diez piensa seguir con los mismos once que vencieron a La Gloria. El último duelo entre ambos equipos fue por Liga Profesional el 11 de noviembre pasado, y Argentinos lo ganó por 1-0.

El Bicho viene de una buena victoria ante Instituto en La Paternal.

Por el lado de Banfield, viene de una igualdad sin goles ante Independiente y volverá a hacer de local buscando dar el golpe. El conjunto del Sur del Gran Buenos Aires marcha 11° en su grupo y lleva seis partidos sin poder sumar de a tres. En el duelo ante el Rojo, el técnico Ariel Broggi perdió a Joaquín Pombo (lesión muscular) y Gerónimo Rivera (traumatismo en el tobillo) y presentará dos cambios en la alineación titular.