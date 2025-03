Tras la polémica, Valentín Gómez volvió a expresarse luego de su retorno a Vélez

El mejor defensor central del fútbol argentino volvió a vestir la camiseta de Vélez luego de su otro pase frustrado al fútbol europeo. Valentín Gómez fue titular y clave en la primera victoria de El Fortín en el Torneo Apertura de la Liga Profesional por 1-0 ante San Martín de San Juan, y post cotejo, cargó contra todos.

Luego de un mes en Italia, donde no se pudo hacer su pase al Udinese por la falta de pago de Foster Gillet, el central debió volver a Vélez donde se puso a disposición del CT y hasta fue titular en su primer partido “Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando… es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza”.

Luego llegó el duro descargo donde cargó, además del empresario, con la dirigencia de Vélez: “Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster (Gillet), obviamente, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar”, agregando además “Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club. Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta y podamos descansar tranquilos en la concentración. El gimnasio que tenemos no es apto para un equipo de Primera. Estaría bueno que ellos muestren su parte de la responsabilidad” sostuvo.

SINCERIDAD TOTAL: ATENCIÓN AL DESAHOGO DE VALENTÍN GÓMEZ EN VÉLEZ...



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AKtz6Qmo1r — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

Posteriormente, el defensor que estuvo en consideración por parte de Scaloni, descartado para esta doble fecha ficha por la falta de continuidad; se expresó en las redes mostrando su agradecimiento a los hinchas de Vélez. "Acá estoy campeón de vuelta. Gracias a cada uno de los hinchas que una vez más me demostró el gran cariño de siempre. Agradecido con todos ustedes y déjenme decirles que cada vez que me ponga la v azulada voy a ser uno más dentro de la cancha porque amo a este club de la misma manera que lo hacen ustedes".

Los dichos de Gómez abrió una pequeña chance para los hinchas de River, que hace varios meses vienen pidiendo al marcador central con la camiseta del Millonario. En su momento, Demichelis lo quiso, pero la institución de Núñez no quiso pagar lo que se pedía (10 millones de dólares). Con este contexto, incluso con una oferta menor podría originar la salida del club de Liniers, pensando en la Copa Libertadores.