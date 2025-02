Valentín Gómez, el hombre de los pases caídos: tres veces en los últimos seis meses

Uno de los jóvenes más prometedores del fútbol argentino vive horas complicadas. Valentín Gómez vio como su transferencia a Udinese fue frustrada por el incumplimiento en el pago de Foster Gillett a Vélez. La fecha límite que tenía el grupo del empresario poner los 8.5 millones de dólares era el domingo, y como el dinero no apareció el defensor debió regresar de Itala para presentarse a entrenar con el Fortín. De esta manera, es la tercera vez que se frustra una transferencia del central de 21 años.

El futbolista de 21 años estuvo en Italia un mes, entrenándose por su cuenta (necesitaba que su pase sea oficializado para sumarse al grupo) a la espera de incorporarse a Udinese. Incluso se viralizaron imágenes suyas en una plaza pública junto a un preparador físico. Ante la enorme cantidad de días de incertidumbre, Vélez le comunicó a Foster Gillett, ya en el ojo de la tormenta por irregularidades en el acuerdo económico con Estudiantes y en el pago de la cláusula de Rodrigo Villagra para que saliera de River, que el límite para pagar era hasta ayer. Como la plata no apareció, la operación fue dada por trunca.

Con este pase caído, es la tercera vez que Gómez está a punto de salir del Fortín y su transferencia no es concretada. En junio del año pasado, la operación con el City Group, al que iba a ser vendido en 10 millones de euros, fracasó porque el central no pasó la revisión médica. Una vez terminada la Liga Profesional, donde se consagró campeón con el club de Liniers, se frustró también su llegada a Cruzeiro ya que no hubo un acuerdo entre Vélez y el club brasileño en las formas de pago. Parecía que la tercera era la vencida, pero el prometedor defensor deberá seguir esperando.

??uD83DuDCE4 Valentín Gómez tuvo 3 pases frustrados en 1 año:



1?? City Group: €10.000.000 brutos en cuotas + €500.000 de objetivos.



2?? Cruzeiro: U$S9.500.000 limpios en cuotas.



3?? Foster Gillett: U$S8.500.000 limpios en 1 pago + 10% futura venta.



?? #Vélez lleva 2 MDP sin ingresos. pic.twitter.com/cU646eEUYQ — Sábado Vélez (@sabadovelezok) February 23, 2025

El cruce entre Berlanga y Costa, la otra cara del pase caído

El presidente y el vice tuvieron una fuerte discusión en relación a la venta de Valentín Gómez, lo que generó una crisis dirigencial en un Fortín al que los problemas lo desbordan: al mal presente futbolístico que tiene en la mira al entrenador Sebastián Domínguez, la situación con Foster Gillett provocó un quiebre entre las dos máximas figuras dirigenciales y hubo rumores de una renuncia del vicepresidente luego de la confirmación de que el multimillonario no pagara y el traspaso del defensor quedara sin resolución.