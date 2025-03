TC: Mazzacane y Carinelli no correrán la final en El Calafate

Rodolfo Balinotti, jefe del Departamento Médico de la ACTC (Asociación Corredores Turismo de Carretera), emitió el parte médico correspondiente a Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) y Augusto Carinelli (Toyota Camry). Ambos pilotos sufrieron un fuerte accidente en el primer entrenamiento del TC (Turismo de Carretera) en El Calafate y debieron ser trasladados a un hospital local para ser atendidos.

“Gastón Mazzacane quedará en observación. No tuvo pérdida de conocimiento al momento del accidente. Los estudios dieron bien, así que vamos a seguirlo de cerca debido a que él tiene antecedentes de golpes en el cráneo. Carinelli, en cambio, sí tuvo un pérdida de conocimiento fugaz adentro del auto. Sus estudios también dieron bien, no hubo afecciones a nivel anatómico así que no hay peligro”, le explicó Balinotti a SoloTC.

“Ninguno de los dos va a participar el domingo en la Final del TC en El Calafate. No sé cómo será la agenda de Carinelli, pero en la semana deberá realizarse los estudios nuevamente para ver si dentro de 20 días está apto para correr la próxima fecha”, agregó el jefe del Departamento Médico.

Qué dijeron los protagonistas

“Me encuentro bien. Las medidas de rescate funcionaron perfectamente bien. Ya estamos en el autódromo, aunque por desgracia no vamos a poder formar parte del resto del fin de semana. Es una lástima pero con suerte, porque el final pudo haber sido trágico. Cuando me tocó transitar ese sector del circuito veo a mil autos afuera de la pista, que estaba muy sucia, se me puso de costado el auto y no pude evitar a Carinelli que estaba en el medio de la pista. Ahí viene el impacto”, explicó Mazzacane durante la transmisión de la clasificación que se adjudicó Juan Martín Trucco.

“Fue un susto muy grande. A todos los involucrados se nos descontrola el auto por las piedras y Gastón termina chocando conmigo. Le agradezco a Dios que estamos vivos, al doctor Balinotti y a las autoridades del hospital por la buena atención, pero tengo mucha bronca. Venir de tan lejos y que suceda esto en apenas 20 minutos de sesión es muy frustrante. Así son las carreras”, declaró Carinelli.

Así fue el golpe entre Mazzacane y Carinelli

El incidente se generó en una de las curvas del circuito donde se transita a unos 220 km/h. Matías Jalaf sufrió un trompo con su Ford Mustang a la salida de esa variante y al pisar la banquina levantó tierra, lo que ensució la pista y dificultó la visibilidad de los que venían por detrás.

Carinelli hizo un trompo y quedó cruzado en el medio de la pista. Detrás de él apareció el Chevrolet Camaro de Nicolás Impiombato que logró esquivarlo. Pero no corrió la misma suerte Mazzacane, quien también perdió el control del auto y terminó impactando de forma lateral con el Toyota del chaqueño. Inmediatamente ambos debieron ser asistidos por el equipo de rescate y trasladados en 2 ambulancias al centro de asistencia médica del autódromo santacruceño.

