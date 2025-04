Carlos Tévez habló sobre la racha de Cavani: "Lo veo con presión"

Luego de mucho tiempo, Carlos Tévez volvió a hablar con los medios y se refirió a Edinson Cavani. En una entrevista con el canal de streaming OLGA, el Apache opinó sobre Boca, hizo hincapié en el momento del delantero uruguayo y hasta se animó a darle un consejo al Matador, quien lleva una sequía de tres encuentros en donde falló ocasiones muy claras para marcar.

"Me parece que él se tiene que sacar el peso. Siento que cuando hace un gol en La Bombonera ante un equipo inferior, lo grita muchísimo, pero cuando erra también se frustra mucho. No hay un equilibrio, lo veo muy sube y baja", dijo el ex futbolista surgido en el Xeneize. Además, se dio lugar para aconsejar a Cavani con su presente poco goleador: "Está muy metido en eso y lo tiene que tomar con más calma. Ya va a llegar el gol", opinó.

Esta de tres partidos no es su racha más larga sin anotar en Boca (estuvo cuatro meses entre octubre de 2023 y febrero de 2024), pero al Matador lo persigue aquel gol fallado en el duelo de vuelta ante Alianza Lima por Copa Libertadores, y si bien ha marcado desde entonces, también se perdió oportunidades muy claras, incluso un penal en la caída del elenco de La Ribera ante Newell's en Rosario. Su último gol fue a Defensa y Justicia en la goleada por 4-0 en La Bombonera el pasado 16 de marzo.

"QUÉ GOL ERRÓ" la reacción de Pipo Gorosito a la situación de Cavani sobre la hora vs. Alianza Lima.



Los números de Cavani en Boca

