La discusión de Martín Demichelis y el capitán del Monterrey que terminó en escándalo

Todo el foco del fútbol mexicano está puesto en la discusión de Martín Demichelis con Sergio Canales, el capitán de Monterrey, que terminó en un escándalo. La prensa mexicana informó que el pasado jueves, el DT y el futbolista tuvieron un fuerte cruce de palabras que terminó con el mediocampista español pateando una puerta de vidrio, lo que derivó en que tuviera que recibir diez puntos de sutura por esa demostración de impotencia.

Según el relato del periodista mexicano Diego Medina, las tensiones empezaron antes de que los jugadores salieran al campo, en una sesión de video donde Demichelis y su cuerpo técnico señalaron varios errores de los futbolistas. Luego de eso, la práctica transcurrió normalmente hasta el final, en donde Micho reunió a sus dirigidos y habría remarcado la falta de entrega a Canales, que no se quedó callado: "Tú diriges con un dedo. No nos has ayudado arriba, no nos has ayudado abajo. Los entrenamientos no están funcionando y me reclamas a mí", habría sido la contestación del capitán, lo que desató una discusión subida de tono.

Además, en ese fuerte intercambio también participó Nicolás Sánchez, uno de los ayudantes del argentino, y habrían intercedido Héctor Moreno y Lucas Ocampos para que el revuelo y el griterío finalmente queden en eso. Canales se retiró del lugar muy enojado y en su camino al vestuario le pegó una patada a una puerta de cristal cerrada, lo que generó que el vidrio se rompa y le genere una herida en la pantorrilla del jugador, que fue rápidamente asistido por los médicos del club, que le dieron 10 puntos de sutura al volante español.

Qué dijo Demichelis tras la discusión

El entrenador dialogó con el medio Récord, bajándole un poco el tono al episodio: “Ustedes pueden ponerle el título que quieran. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse, y en todo equipo, en todo deporte, siempre hay intercambio de opiniones. A mí me gusta opinar y que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones y crecer".