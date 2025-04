Fuerte denuncia contra Riquelme de un ex jugador de inferiores de Boca

El mundo Boca siempre deja un capítulo más para el análisis y en esta oportunidad la gestión Riquelme volvió a estar bajo la lupa por una denuncia del ex jugador Leonel Coira, que debió dejar la institución por negarse a ser representado por el hermano de Riquelme y Delgado, y ser colgado cuando estaba siendo convocado en primera.

El mediocampista se terminó yendo en libertad de acción luego de haber sido promovido en dos oportunidades a integrar los entrenamientos de primera “Yo subí con Russo, ahí estuve con Tevez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en sexta y anduve muy bien. Después en quinta, el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo “expresó el jugador, hoy desempeñándose en Costa Rica.

El relato no termina ahí, ya que posteriormente habló con Marcelo “Chelo” Delgado con la misma intensión pero poniendo otro nombre “si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más” dijo, agregando que desde ahí lo empezaron a mandar al banco, no lo citaban y lo tiraban abajo.

Leonel Coira hoy se desempeña en el Metropolitan FC de la Primera División de Puerto Rico.

Por otro lado, recalcó que Almirón lo quiso tener en cuenta cuando lo vio en cuarta, pero le dijeron que no lo podía tener y fue limpiado. Caso contrario con el de Barco, que es de la misma categoría pero el DT de ese momento se la jugó por el “Colo”, quien no se fue de la mejor forma de la institución Xeneize.

“Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”. dijo Coira, quien tras irse de Boca firmó en Godoy Cruz luego de que se termine el semi contrato hasta los 18 años que se realizaba en la gestión de Angelici.