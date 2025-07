Robaron la compu de la jueza que condenó al estafador del millón de dólares

Robaron donde se alojaba la jueza del caso Fernández

En una secuencia que genera más dudas que certezas, se conoció este jueves que delincuentes ingresaron a la cabaña donde se aloja la jueza Vanessa Macedo Font, una de las magistradas que condenó a cuatro años de prisión efectiva a Ramiro Fabián Fernández, el agente inmobiliario que estafó a decenas de personas por más de un millón de dólares.

El hecho ocurrió en las últimas horas en San Martín de los Andes, cuando la jueza no se encontraba en el lugar. Según confirmaron fuentes policiales a DiarioAndino, los ladrones se llevaron su computadora personal y otros objetos de valor.

La situación ya activó un operativo urgente de la policía local, que trabaja con varias líneas investigativas. Aunque no hay elementos que vinculen directamente el robo con la causa judicial, el hecho enciende alarmas en pleno desarrollo de un proceso sensible y de alto impacto social.

Una condena histórica por estafas millonarias

El martes, el tribunal dictó una sentencia que sacudió el mundo inmobiliario y financiero del sur del país. Ramiro Fernández fue hallado culpable de 36 hechos de estafa, 34 en operaciones de compraventa y alquiler de propiedades, y otros dos en el ámbito financiero. El perjuicio total supera holgadamente el millón de dólares.

La jueza Macedo Font fue parte del tribunal que impuso la condena, en un fallo que se leyó en medio de gran expectativa. Varias de las víctimas, que perdieron ahorros de toda una vida, siguen reclamando justicia completa y recuperación del dinero. El ahora condenado seguirá detenido mientras se resuelven aspectos civiles y patrimoniales del caso.

La computadora robada, el punto más sensible

Aunque no se conoce el contenido específico del dispositivo sustraído, el robo de la notebook personal de una jueza en funciones plantea serias preocupaciones. No solo por una posible intromisión en información sensible, sino por el mensaje implícito que un hecho de este tipo puede dejar.

¿Casualidad o advertencia?

El robo a una magistrada en pleno proceso de una causa resonante deja abierta una preocupante pregunta institucional. ¿Fue un hecho al azar, un simple robo sin más? ¿O se trató de un mensaje encubierto? Por ahora, la Justicia opta por el silencio.

Lo cierto es que el hecho revive el debate sobre la seguridad de quienes imparten justicia en causas complejas. Mientras tanto, las víctimas del caso Fernández siguen esperando recuperar algo de lo perdido. Y ahora, también, esperan que la jueza que les dio justicia no sea amedrentada.