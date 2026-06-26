Frente al comienzo del invierno y de las bajas temperaturas, el sistema de Salud público se encuentra capacitado para enfrentar el incremento de las consultas por afecciones respiratorias. Como parte del Plan Invierno, el ministerio de Salud llevó a cabo la primera capacitación masiva y unificada destinada a enfermeros de internación de toda la provincia y al personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Estas jornadas ya reunieron 128 enfermeras y enfermeros bajo la premisa de que un sistema de salud preparado requiere, fundamentalmente, de un recurso humano fortalecido, actualizado y con herramientas técnicas homogéneas en cada rincón del territorio neuquino.

"El invierno nos desafía todos los años, pero esta vez nos encuentra con una planificación estratégica muy sólida. El objetivo de esta gestión es que, ante la llegada de los meses más fríos, nuestros equipos no solo estén esperando la demanda, sino activamente preparados para dar la mejor respuesta médica y humana", explicaron desde Salud.

La instancia formativa abordó temáticas críticas de la práctica diaria y la atención de contingencias invernales, enfocándose fuertemente en el perfil de enfermeros pediátricos. Entre los ejes principales se dictaron talleres y actualizaciones en bronquiolitis en el primer nivel de atención, un punto clave para la detección temprana y el abordaje inicial en los centros de salud de barrio; Cánula de Alto Flujo de Oxígeno: Manejo de tecnologías avanzadas de soporte respiratorio no invasivo; aerosolterapia y técnicas de ventilación.

Las jornadas incluyeron actualización en bronquiolitis, soporte respiratorio, reanimación y medidas de bioseguridad para enfrentar el invierno.

Además, se abordó reanimación cardiopulmonar y masaje cardíaco e higiene de manos ya que es una medida fundamental de bioseguridad para prevenir infecciones cruzadas en contextos de alta ocupación hospitalaria.

La importancia de estas jornadas, que continuarán en julio, radica en que, por primera vez, se unificaron los criterios de atención entre la internación hospitalaria de toda la provincia y la atención primaria de las distintas regiones. Esto permite agilizar las redes de derivación, optimizar el uso de los recursos de internación y brindar una atención de idéntica calidad técnica sin importar el punto de la provincia donde el paciente consulte.