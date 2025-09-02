Incidentes en La Visera: la opinión de la comisión directiva de Cipolletti

Siguen los ecos de los hechos de violencia que se registraron en las inmediaciones de La Visera, el estadio del Club Cipolletti, el domingo pasado post partido ante Ciudad de Bolívar por una nueva fecha de la Zona 1 Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025. La comisión directiva de la entidad albinegra publicó un nuevo comunicado junto a un video para ratificar su postura contra lo sucedido.

Los incidentes comenzaron cuando la derrota del elenco valletano ya estaba consumada. Un grupo de hinchas, que la mayoría de los que asistieron al partido, identifica como la facción denominada "La 69", que se ubica detrás del arco que da al Pasaje Kleppe, se acercó hasta el ingreso a zona de plateas sobre calle O'Higgins y comenzó a lanzar proyectiles -piedras e inclusive ladrillos- desde afuera de La Visera de Cemento con la intención de atacar a los árbitros y al colectivo visitante. Los efectivos lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma.

"Es un día triste para el pueblo Albinegro. Nuestra propuesta principal desde que asumimos el 11 de Noviembre, fue luchar por la vuelta de la familia a la cancha, los chicos a jugar al fútbol en las tribunas, las abuelas con sus nietos y que el día del partido sea una fiesta para la ciudad" remarcaron los dirigentes y luego agregaron que informaron que mantuvieron reuniones con la Policía de Río Negro y que declararon como testigos en la Fiscalía. "Vamos a estar a disposición de la justicia para lo que sea necesario. Asimismo, nos hemos puesto y nos ponemos a disposición de socios/as e hinchas que fueron afectados", indicaron.

El comunicado oficial del Club Cipolletti

"Lo sucedido en el día de ayer (por el domingo) nos pone un freno en la gestión y lo que veníamos haciendo hasta el momento. Desde el inicio del campeonato y desde el primer encuentro disputado en nuestra cancha nos pusimos firmes y no dimos lugar a hechos de violencia. Celebrábamos y estábamos felices con la vuelta de la familia a la cancha. Cipolletti es y será sinónimo de familia. Esta angustia que sentimos hoy nos hace más fuertes"señaron.

Más adelante confirmaron que "vamos a ponernos a disposición de la justicia, escuchar su resolución y tomar las medidas que sean necesarias y a su vez brindar apoyo absoluto a las decisiones que tome cada uno de los integrantes de esta comisión directiva junto a Marcelo Bastias, presidente de la Sub-Comisión de fútbol".

Finalmente remarcaron que "queremos llevar tranquilidad al público albinegro, a la familia, a los socios y socias. Estamos preocupados con lo sucedido, pero con la tranquilidad de que pusimos manos a la obra de manera urgente".

Las medidas serían anunciadas en los próximos días. No se descarta que se aplique el derecho de admisión sobre los hinchas involucrados en el enfrentamiento con la policía.