Desde las 16hs, se ponen en marcha los 16avos de final de la Copa Mundial 2026. Sudáfrica y Canadá se verán las caras en Los Ángeles Stadium donde ambos seleccionados buscarán meterse por primera vez en octavos de final.

Canadá, uno de los tres anfitriones de la competencia salta al campo de juego en el inicio de los 16avos. El elenco que dirige Jesse Marsch terminó segundo en el Grupo B, y mandándolo a jugar a Estados Unidos. Sumó un total de 4 unidades luego de igualar en el debut ante Bosnia 1-1, golear a Qatar 6-0, y cerrar con derrota con Suiza por 2-1.

Para el DT, el cruce ante el elenco africano es como una "situación parecida a la final de la Champions League", considerando la eliminación directa. Confirmó que Alphonso Davies volverá al equipo luego de estar ausente por lesión, y destacando al rival como un equipo "muy físicos, atléticos en los espacios abiertos y tienen mucho orgullo".

Por su parte, Sudáfrica fue una de las sorpresas de la fase de grupos. El elenco africano había iniciado con una pálida derrota contra México por 2-0, pero tras igualar con República Checa 1-1, y ganarle en la última jornada a Corea por 1-0; sumó 4 unidades que lo dejaron como segundo de la zona A.

Hugo Broos, Técnico del seleccionado africano, destacó la fortaleza física y agresiva de su rival, pero que su equipo trabajará al máximo para prolongar su histórica participación. “el Mundial ya es un éxito para Sudáfrica, pero no estamos conformes y queremos más” expresó el veterano DT.

El ganador del cruce accederá por primera vez a los 8vos de final de la Copa del Mundo, donde irá ante el vencedor del cruce entre Países Bajos vs Marruecos, que jugarán el Lunes desde las 22hs.

Probables formaciones:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Datos del partido:

Hora: 16.00

Árbitro: João Pinheiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Estadio: Los Ángeles Stadium