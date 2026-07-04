Filadelfia es la sede para el duelo de octavos de final entre Paraguay y Francia, un choque de estilos que promete ser apasionante desde las 18 y con el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev.

La revelación sudamericana del certamen llega a la cita después de dejar en el camino a Alemania en los penales, mientras que el combinado galo no para de golear y parece decidido a jugar su tercera final mundialista consecutiva.

El máximo candidato al título tendrá un escollo durísimo en materia defensiva: la formación de Gustavo Alfaro que ya adelantó ponerle las cosas difíciles a los europeos.

Con un poder ofensivo notable y la presencia de Kylian Mbappé, Francia se ha convertido por lejos en el máximo favorito, ratificando esa sensación ante cada partido que pasa por Estados Unidos, México y Canadá.

Kyllian Mbappé, una de las figuras y goleadores del Mundial 2026 con la camiseta de Francia.

El último partido ante Suecia fue una prueba más de ese poderío, estrenando a Olise en la posición de enganche para darle aún más variantes en el último tercio del campo de juego.

Lo de Paraguay ya tiene sensación de deber cumplido, aunque una oportunidad como esta no se presenta todos los días como para continuar haciendo historia en la Copa del Mundo.

Probables formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Árbitro: Ilgiz Tantashev, Uzbequistán.

Hora de inicio: 18.

Estadio: Ciudad de Filadelfia. Estados Unidos.

Transmite: TyC Sports.