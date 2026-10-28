Entre las modificaciones que podría sufrir el Torneo Clausura por la visita del papa León XIV a la Argentina, el encuentro entre Aldosivi y River cambiaría de día y horario. Debido al despliegue de seguridad que requerirá la visita del Sumo Pontífice, el encuentro se jugaría el jueves 5 de noviembre a las 15, aunque la Liga Profesional todavía debe oficializar el cronograma. Además, el Millonario contaría con público visitante en el José María Minella.

La modificación se debe a que León XIV arribará al país el domingo 8 por la noche y se irá el martes 11, lo que obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a tener en cuenta esta particularidad para armar el calendario de la última fecha del Torneo Clausura. Por otra parte, luego del visto bueno de los organismos de seguridad, habría luz verde para que unos 6000 hinchas de River se hagan presentes en el Minella. A la espera de esa confirmación, las entradas todavía no se anunciaron oficialmente y tampoco los precios ni la modalidad de venta.

Para River representa un partido clave pensando en la tabla anual, donde se encuentra séptimo con 52 puntos, en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, y a cuatro unidades de Rosario Central, que quedó como tercero con 56 y es el último que está ingresando por la clasificación del año a la máxima competencia contiental. Para Aldosivi el encuentro también es fundamental, pero esto podría cambiar llegado el momento del partido: hoy es el segundo que desciende, a cinco puntos de Deportivo Riestra, por lo que si no le gana a Racing el fin de semana la pérdida de categoría del Tiburón quedará decretada una fecha antes del cierre del campeonato.

Sorpresa en el último duelo

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue a principios del semestre por la Copa Argentina, donde Aldosivi sorprendió ganándole 3-1 a River en Salta. Esto marcó el inicio de unos meses turbulentos para el Millonario, que decantaron en una racha de cinco partidos sin ganar para el equipo entonces dirigido por Eduardo Coudet. Hoy por hoy, los de Núñez necesitan los puntos para el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores, en tanto que el elenco marplatense está obligado a ganar los dos que le quedan o descenderá a la Primera Nacional.