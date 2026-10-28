River le renovó el contrato al juvenil Lautaro Pereyra en la previa al Superclásico ante Boca por el Torneo Clausura. El juvenil de 18 años pasó por la oficina del presidente Stefano Di Carlo y selló su vínculo con la institución hasta diciembre de 2029.

La dirigencia del club decidió blindar al juvenil con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Es una cifra simbólica que le otorga mayor poder de negociación a River en caso de que lleguen ofertas del exterior.

El volante ofensivo recibió además una mejora salarial respecto a su anterior contrato, que vencía en 2028. El joven había debutado este año de la mano de Eduardo Coudet, en la victoria de River frente a Belgrano 3-0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura.

Sus números en Primera

Desde entonces, Pereyra sumó 383 minutos en 15 partidos. También marcó su primer gol en el empate 1-1 ante Red Bull Bragantino por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

River le renovó el contrato a una promesa y le impuso una impactante cláusula de rescisión en la previa del Superclásico

En los primeros partidos bajo la conducción de Leonardo Ponzio, fue suplente. Luego logró ser titular en la victoria 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, reemplazando a Thiago Almada, quien se recuperaba de una lesión.

El volante de 18 años siguió sumando minutos desde el banco en el empate ante Sarmiento en Junín y en el triunfo por la mínima contra Racing este último domingo en el Monumental.

Una nueva generación millonaria

Junto a Juan Cruz Meza y Lucas Silva, Pereyra integra una nueva generación de futbolistas que busca su lugar en un plantel repleto de figuras. Su desparpajo, el uno contra uno y la determinación para definir lo posicionaron como una de las mayores promesas de la cantera millonaria.

El próximo domingo, River enfrentará a Boca. Pereyra podría tener la chance de disputar su primer Superclásico, si Leonardo Ponzio así lo decide. Todo indica que será el suplente de Thiago Almada. Sin embargo, sus buenas actuaciones recientes podrían darle minutos en el partido más esperado.