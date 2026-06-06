Paraguay va rumbo al Mundial con toda la ilusión de volver a la máxima cita tras 16 años de ausencia de la mano del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien armó una gran fiesta deportiva en el Estadio Defensores del Chaco ante Nicaragua con victoria de 4 a 0.

Ante un lleno total, la Albirroja arrancó con un 11 bastante cercano al que pondrá primera por el Grupo D, el 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos.

Miguel Almirón y Antonio Sanabria formaron la dupla de ataque, aunque sólo en el primer tiempo en esta modalidad de los técnicos mundialistas de darles un tiempo a cada jugador para todos agarren ritmo.

Alejandro Romero abrió la cuenta a los 16 minutos de penal. El mediocampista picó la pelota en la definición, sumándose a los festejos del adiós.

Almirón amplió a los 42 minutos, atacando con ventaja por la izquierda y al pisar el área grande sacar el remate cruzado el segundo palo.

Vieron minutos varios integrantes de equipos argentinos como el goleador Gabriel Ávalos, el arquero Orlando Gill y los defensores José Canale y Alexandro Maidana desde el banco de suplentes. Otro de los que ingresó fue el ex River, Matías Galarza Fonda, quien se anotó con el tercero a los 17 del complemento.

Cinco minutos más tarde, Maidana, el defensor de Talleres de Córdoba, le puso cifras definitivas al partido que representó una verdadera fiesta, desde muchas horas antes del encuentro, inusual para un cruce de preparación como éste, aunque el foco estuvo puesto en la despedida a los futbolistas y el cuerpo técnico.