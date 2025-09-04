En busca del punto que lo deposite en una Copa del Mundo luego de 16 años, Paraguay recibe a Ecuador en el Defensores del Chaco desde las 20.30 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Albirroja busca mantener el invicto en como local y le basta un empate para clasificarse, mientras que la Tri llega al encuentro con su boleto asegurado. El encuentro será transmisión de DSports.

Paraguay viene de caer 1-0 ante Brasil de visitante, instancia en la ahi perdió una gran racha de nueve partidos invicto, ocho de los cuales consiguió bajo la tutela de Gustavo Alfaro, el entrenador que le cambió la cara a la selección guaraní, que pasó de estar en los últimos lugares a sumar 24 puntos y llegar a la anteúltima jornada a un solo empate de conseguir su boleto a su primer Mundial desde Sudáfrica 2010.

Alfaro buscará concretar su segunda presencia consecutiva en un Mundial. (Foto: X @Albirroja)

El último encuentro entre ambas selecciones fue en octubre de 2024 y finalizó 0-0 en el estadio Rodrigo Paz de Quito. Por el lado de la Albirroja, habrá algunas bajas por lesión, con Julio Enciso como la más importante. Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti y Fabián Balbuena son otros que no forman parte de la convocatoria.

Ecuador, que cerrará la doble fecha recibiendo a Argentina, disputará los últimos dos partidos ya clasificado al Mundial. La Tri que comanda Sebastián Beccacece no pierde desde septiembre del 2024 y acumula tres 0-0, el último fue ante Perú, punto que lo metió en la próxima Copa del Mundo. El entrenador argentino no podrá contar con Alan Franco, quien será baja por ser expulsado en la última fecha. Además, los ecuatorianos buscarán ganar por primera vez en suelo paraguayo por Eliminatorias.

Posibles formaciones

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Defensores del Chaco.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).