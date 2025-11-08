El Gran Premio de Brasil dejó una clasificación cargada de dramatismo, velocidad… y sustos. Lo más impactante fue el accidente de Gabriel Bortoleto, quien vivía su primera experiencia como piloto local en la Fórmula 1 y terminó protagonizando una de las imágenes más fuertes del fin de semana.

El brasileño de 21 años perdió el control de su Sauber en la recta principal, justo antes de la ‘S de Senna’. Con el DRS abierto e intentando superar a Alex Albon, pisó una zona húmeda y su monoplaza se fue de frente contra el muro de contención. El impacto fue brutal: el auto rebotó, cruzó la pista y volvió a chocar con la barrera opuesta, quedando completamente destrozado.

Por fortuna, Bortoleto se comunicó de inmediato por radio con su equipo para confirmar que estaba bien, aunque fue trasladado al centro médico del circuito para controles preventivos. El alivio fue enorme: solo daños materiales.

La mala noticia llegó después. Con la clasificación apenas tres horas más tarde, los mecánicos de Sauber hicieron lo imposible para reparar el vehículo, pero el destrozo era tal que no pudieron llegar a tiempo. Así, el brasileño largará último en la carrera del domingo.

Su accidente fue el cierre de una jornada caótica que ya había tenido como protagonistas a Oscar Piastri y al argentino Franco Colapinto, quienes también sufrieron golpes en la sprint que obligaron a mostrar la bandera roja.