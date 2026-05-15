A casi una semana del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en el Mario Alberto Kempes que marcó el adiós de la T en el Torneo Apertura 2026, se conoció la noticia de alcoholemia positivo del colombiano Diego Valoyes a solo 48 horas del pitazo inicial.

El jugador del ex equipo de Carlos Tévez fue interceptado por la caminera provincial en la madrugada del jueves 7 de mayo, y luego de soplar la pipeta arrojó 0.70 litros de alcohol en sangre por lo que se le impidió continuar manejando el vehículo.

Su acompañante ocasional debió sentarse en el asiento del conductor y de esta manera llegar al domicilio del atacante que mantuvo en secreteo el hecho hasta hoy.

Sucede que, en lo deportivo, Belgrano terminó quedándose con el duelo como visitante tras más de 20 años. La caída de Talleres derivó en el alejamiento del técnico Carlos Tévez, quien finalmente no renovará con los cordobeses.

Fue titular

Más allá del episodio, Valoyes fue titular en la formación del conjunto local, pero terminó reemplazado en el entretiempo por el juvenil Valentín Depietri.

Carlos Tévez dejó de ser el técnico de Talleres tras la derrota en el clásico contra Belgrano.

Todo parecería indicar que Tévez estaba al tanto de lo sucedido, pero privilegiando la cuestión deportiva, no aplicó sanción hacia el jugador.

Ahora, esa tarea le corresponderá al club que evalúa desde una suspensión interna hasta la reducción de salario por tiempo determinado mientras evalúa las diferentes opciones en cuanto a la llegada de un nuevo entrenador que regirá el control desde el próximo Torneo Clausura 2026 que comenzará tras el Mundial.