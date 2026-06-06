Argentina enfrenta a Honduras en Texas en su primer ensayo rumbo al Mundial

Desde las 21, en el Kyle Field de Texas, Argentina jugará el primero de dos amistosos de preparación pensando en el arranque de la Copa del Mundo. El elenco de Lionel Scaloni se medirá ante Honduras, con varias bajas para preservar a los lesionados.

La idea por parte del cuerpo técnico es darle minutos a los que no tiene problemas físicos, y los que arrastran lesiones no serán parte. Es por ello que varios jugadores que no están en la lista de 26 viajaron con el plantel.

Otamendi, titular y capitán en sus últimos partidos en la selección.

Sin Leonardo Balerdi, quien se perderá el mundial por un desgarro, Scaloni plantaría a Agustín Giay como lateral; Gio Lo Celso por Alexis Mac Allister, mientras que Simeone acompañaría a Lautaro Martínez en el ataque.

En frente estará Honduras, quien no entró a la Copa del Mundo por quedar segundo en su grupo de Concacaf. El equipo dirigido por José Medina llega luego de empatar en un amistoso con Perú 2-2.

Argentina se prepara pensando en el debut mundialista donde integra el Grupo J del Mundial donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Probables formaciones:

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.