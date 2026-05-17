Argentinos Juniors supera a Belgrano de Córdoba 1 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal por la llave que definirá al rival de River en la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.Nazareno Arasa es el juez de un duelo que se puso en marcha a las 17.

Fiel a su estilo de juego, el dueño de casa se hacer cargo de la posesión de pelota y a partir de su tenencia se instala en el campo cordobés, sin situaciones de peligro sobre los arcos en los primeros minutos.

Apenas 6 minutos tardó el Bicho en abrir la cuenta, por intermedio de su juvenil Facundo Jainikoski que llegó al área rival para terminar una productirva jugada colectiva con la pelota en los pies de casi todos sus jugadores.

Síntesis

Argentinos Juniors 0: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Facundo Jainikoski, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba 0: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora de Inicio: 17.

Estadio: Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

La previa

El partido es transmitido por Prima Multimedios, a través de sus radios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipollett.

El equipo de Nicolás Diez viene de ganarle 1 a 0 a Huracán, el pasado martes en condición de local tras un partido friccionado por los cuartos de final, eliminatoria que llegó al tiempo extra y encontró el gol de El Bicho a los 5 minutos de ese primer tiempo por intermedio de Tomás Molina para picar boleto al grupo de los cuatro mejores del primer semestre del año.

Argentinos llegó a los playoffs después de haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos, cinco menos que el líder Independiente Rivadavia que quedó eliminado prematuramente ante Unión de Santa Fe en los octavos de final.

Argentinos y Belgrano, buscarán ser rival de River el domingo 24 en el Mario Kempes

El mediocampista Hernán López Muñoz fue reemplazado en el inicio del complemento del cruce ante el Globo por el chileno Iván Morales debido a una molestia física. La presencia del enganche formado en River quedó descartada y el trasandino tendrán su gran chance desde el arranque.

Su rival, el equipo que dirige Ricardo Zielinski viene de ganar en casa 2 a 0 a Unión. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento por intemedio de Adrián Sánchez y lo definió más tarde Ramiro Hernándes.

Belgrano se metió en estos mano a mano luego de haber finalizado quinto en la Zona B con 26 puntos, tres menos que Argentinos Juniors, su rival de esta tarde, ante el que empató 0 a 0 en febrero por la fecha 3 de la fase regular.

Para este encuentro, Zielinski decidió un solo cambio: el retorno del delantero Lucas Passerini en lugar de Nicolás Fernández, tras haber cumplido la fecha de suspensión que le cayó tras el clásico cordobés ante Talleres en los octavos de final.