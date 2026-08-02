El técnico de Boca, Rodolfo Arruaberrena, volvió a expresarse autocrítico respecto al nivel de su equipo que esta tarde empató 2 a 2 como visitante ante Newell’s en la ciudad de Rosario.

El Xeneize llegaba al Coloso Marcelo Bielsas después de ser goleado en cancha de Riestra por el Torneo Clausura 2026, clasificarse por penales en la Copa Sudamericana en la cancha de O’ Higgins de Chile y envuelto en muchos cuestionamientos individuales y colectivos.

Tras un primer tiempo casi perfecto en el que ganaba 1 a 0 con el tanto de Santiago Ascacibar, Boca pagó carísimo el comienzo del complemento y La Lepra en apenas 13 minutos logró darle vuelta el resultado.

El Vasco Arruabarrena no disimula su enojo en los últimos partidos.

"Son situaciones que se repiten. Cometemos errores tontos que nos cuestan muy caro”, resumió el Vasco ante la prensa. “Hubo una reacción y eso es positivo, pero no podemos jugar 65 minutos en buen nivel y luego distracciones”, amplió.

Fue la síntesis perfecta de lo que se vivió sobre el campo de juego, ya que la visita acumuló méritos para llevarse la victoria. “En lo futbolístico estoy más tranquilo que en el último partido. Tuvimos 15 minutos de errores muy tontos a este nivel que nos cuestan mucho”, continuó.

Regreso a casa

El plantel de Boca regresa a Buenos Aires luego de una semana muy intensa que los llevó desde Chile directamente a Rosario.

Su próximo compromiso será el miércoles de local ante Estudiantes de La Plata, pero en cancha de Huracán en el barrio de Parque Patricios ya que La Bombonera tiene su césped en muy mal estado. El cruce pertence a la segunda fecha del torneo local que a Boca le fue reprogramado por su compromiso internacional.