Con el ejemplo argentino de Lionel Scaloni en la Selección campeona del mundo a la vista, Uruguay inicia su proceso de reconstrucción futbolística tras la salida de Marcelo Bielsa con la confirmación de Diego Forlán.

El delantero y goleador Celeste, formado futbolísticamente en Independiente de Avellaneda y de recorrido extenso y exitoso paso por Europa, tomará las riendas de la Sub 20 Celeste y desde allí se convertirá en el interino de la Mayor hasta marzo de 2027.

La fecha tiene que ver con que la Asociación del vecino país tendrá elecciones y los nuevos directivos terminarán de perfilar el proceso de selecciones, aunque si Forlán entra con buen pie al predio, quién se atreverá a quitarlo.

Cualquier similitud no es coincidencia

Lo que la AUF quiere imitar es lo que AFA logró en la Argentina, cuando Scaloni saltó de juveniles al ciclo más exitoso a nivel Selección de la historia. Luego de la dolorosa eliminación en primera ronda del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la apuesta suena realmente arriesgada, pero apunta a ganar tranquilidad de cara a la fecha FIFA de amistosos prevista para septiembre.

Marcelo Bielsa vivió un ciclo de cuatro años en Uruguay, con resutados regulares y mucho conflicto interno.

Con la fuerte apuesta de Claudio Tapia, bajo la asesoría del fallecido César Luis Menotti, el cuerpo técnico albiceleste comenzó a tomar vuelo hasta este último logro de jugar la semifinal del Mundo el próximo miércoles en Atlanta contra Inglaterra.

A diferencia del argentino, Forlán registra una experiencia breve al frente de un plantel de primera división, cuando en 2020 estuvo en el banco de Peñarol. Un año más tarde repitió experiencia en la segunda, conduciendo a Atenas San Carlos.