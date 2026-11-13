Se terminó una era en la Selección argentina y con la partida de Lionel Messi no sólo se abren desafíos deportivos para la subcampeona del mundo.

El fin de los precios exorbitantes para comprar un ticket albiceleste fue abrupto. El contraste en la previa del primer amistoso post “10” en La Bombonera fue rotundo.

Bandejas inhabilitadas, cotillón especial para cubrir mayores espacios y se especula con un levantamiento de controles para los vecinos de La Boca en los instantes previos al pitazo inicial del brasileño Flavio Rodrigues.

Ni el clásico sudamericano, con renovación de Lionel Scaloni como seleccionador confirmado pudo actuar de estímulo para la convocatoria.

Soplarán tiempos diferentes con la fuerza de todo lo que Messi deja a su paso y que no sólo tiene que ver con las cuestiones deportivas.

La era post astro mundial será difícil no sólo en el proceso de reconstrucción futbolística, sino también en el rearmado económico de una Asociación del Fútbol Argentino que en los últimos tiempos giró en torno a él.