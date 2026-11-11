Cuando el fútbol sudamericano mira hacia Colombia, Avianca responde. La Aerolínea Partner Oficial de las competiciones de clubes de la CONMEBOL anunció un plan de vuelos especiales y capacidad adicional para acercar a los hinchas a la Final de la CONMEBOL Sudamericana. El partido se disputará el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.

Una operación en tres frentes

Conectar a Colombia con el continente y responder con capacidad real a la demanda es lo que hace posible que los grandes torneos se realicen con éxito.

Avianca dispondrá de un Boeing 787 Dreamliner y ampliará la conectividad para la Final de la CONMEBOL Sudamericana

Con esa premisa, Avianca diseñó una operación en tres frentes. Articula el alcance de su red internacional con su sólida operación doméstica, garantizando más opciones para que los hinchas lleguen fácilmente a Barranquilla.

Vuelos directos Buenos Aires-Barranquilla

Los días 19 y 20 de noviembre, los aficionados contarán con vuelos especiales sin escalas entre la capital argentina y la sede de la Final.

La propuesta facilita un viaje ágil y directo para vivir el partido.

El salto de capacidad con el Boeing 787 Dreamliner

Los días 19, 22 y 23 de noviembre, la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires contará con la operación de una aeronave de cabina ancha (doble pasillo). El Boeing 787 Dreamliner tiene capacidad para 291 pasajeros por trayecto. Eso multiplica las sillas disponibles entre Argentina y Colombia.

Avianca es la aerolínea que más conectividad ofrece desde Argentina a Colombia, con vuelos diarios desde Buenos Aires a Bogotá.

El refuerzo sobre la red más grande hacia el Atlántico

Además de los más de 200 vuelos semanales que Avianca ya opera de manera regular entre Bogotá y Barranquilla, la compañía programó seis vuelos extra para el 20 y 22 de noviembre.

La medida brinda mayor conectividad en las fechas de alto flujo de viajeros.

Las palabras de Gabriel Oliva

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, dijo: "Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta Final en nuestra casa. Por eso, como Partner Oficial del torneo, ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico. Con vuelos directos desde Buenos Aires hacia Barranquilla, la incorporación del Boeing 787 y el refuerzo sobre nuestras más de 200 frecuencias semanales a la ciudad, demostramos con hechos nuestra capacidad para conectar a la región, impulsar el turismo y hacer posibles los grandes eventos que mueven a América Latina".

La mirada del alcalde de Barranquilla

Para el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, este vuelo directo no solo le abre las puertas del Supermetro a Sudamérica, le abre las puertas del cielo barranquillero.

"Agradecemos a Avianca por este vuelo directo Buenos Aires-Barranquilla. Es la prueba de que Barranquilla ya no es una ciudad de paso, es un destino de talla mundial. Esta ruta nos trae turismo, nos trae comercio, nos trae empleo y nos deja conectados con Sudamérica mucho después de la Final. ¡Qué nivel de ciudad tenemos! Bienvenidos a Barranquilla, bienvenidos a una ciudad que está a otro nivel. ¡Y qué nivel!", expresó.

La conectividad que ya ofrece Avianca

Todo lo anterior se suma a la operación que Avianca ya ofrece desde países como Argentina, con 70 vuelos semanales, y Brasil, con más de 100 vuelos semanales. Esa red une a los fanáticos del fútbol con Colombia de forma fácil y conveniente.

Más allá del partido

El aporte de Avianca va más allá del traslado a un partido. Para el fútbol, la conectividad facilita el encuentro entre equipos y aficiones. Para los viajeros, ofrece rutas y opciones para llegar a la sede del torneo. Y para Latinoamérica, acerca a sus países a través del deporte.

La aerolínea acompaña a la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Libertadores Femenina, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa. Contribuye a que miles de aficionados viajen para apoyar a sus equipos, dentro y fuera de sus países, y vivan de cerca la pasión del fútbol sudamericano.