Lanús decidió no tocar lo que funciona. Mauricio Pellegrino renovó oficialmente su contrato como director técnico del Granate y continuará al frente del equipo hasta el 31 de diciembre de 2026, consolidando un proceso que ya dejó una marca histórica con la obtención de la Copa Sudamericana.

La firma se concretó en las últimas horas, aunque el acuerdo estaba encaminado desde principios de diciembre, cuando el entrenador se reunió con la dirigencia y ambas partes coincidieron en la necesidad de darle continuidad al proyecto. El vínculo anterior finalizaba a fines de 2025 y solo restaba formalizar lo ya acordado.

Desde su llegada, Pellegrino dirigió 51 partidos oficiales con un balance positivo: 23 victorias, 16 empates y 12 derrotas, números que respaldan un ciclo exitoso y competitivo. El título internacional fue el punto más alto, aunque el DT todavía tiene una cuenta pendiente en el plano local: no pudo ganar el clásico del Sur ante Banfield, con un empate y una derrota en sus dos presentaciones.

Pensando en una temporada exigente, la dirigencia ya comenzó a reforzar el plantel. Tomás Guidara, libre tras su paso por Huracán, y Matías Sepúlveda, por quien se ejecutó la cláusula de salida, fueron las primeras incorporaciones de cara a un 2026 que tendrá Apertura, Copa Argentina, Recopa y Copa Libertadores.

En lo futbolístico, Lanús ya sumó rodaje con dos amistosos ante Defensa y Justicia, ambos finalizados en empate. El próximo compromiso de preparación será el sábado, frente a Huracán en Parque Patricios, como parte de una pretemporada que busca llegar con ritmo y variantes a un calendario que promete ser intenso.

Con Pellegrino ratificado y refuerzos en marcha, Lanús eligió sostener una identidad y apostar a la continuidad como bandera para seguir compitiendo en lo más alto.