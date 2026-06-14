La Fórmula 1 desafiará a las tendencias y disputará en Barcelona la 7ª fecha de su temporada que tendrá al inglés George Russell de Mercedes Benz encabezando la grilla desde una primera fila que se completa con la presencia de su compatriota, Lewis Hamilton, al volante de una Ferrari.

Desde las 10, en Barcelona, la máxima categoría del automovilismo acelerará en medio de la fiebre mundialista por el fútbol. En la continuidad de su girpa en Europa, tras el paso por el Principado de Mónaco que le entregó a Kimi Antonelli su quinta victoria del año, Montmeló se viste de gala para ver a los mejores pilotos.

El italiano se mantiene expectante en la largada con el tercer mejor tiempo del fin de semana, una posición que no le disgusta para nada ya que no se destaca por ser el mejor largador, pero sí por llevar a su "Flecha de Plata" para adelante con el paso de los giros.

Además, en Catalunya, se anuncia mucho calor durante la carrera final por lo que la administración de los neumáticos será clave para tener una buena carrera durante los 66 giros planteados.

Allí es donde deposita todas sus aspiraciones el argentino Franco Colapinto que viene lidiando en el medio del pelotón desde que pisó España. El piloto de Alpine comenzará la carrera desde el 13° lugar, un tiempo que sólo le dio la tranquilidad de haber sido mejor que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se ubicó apenas por detrás de él.

La grilla de largada completa para el Gran Premio de Barcelona 2026.

A recuperar terreno

La pole de Russell fue muy importante en el plano personal ya que, al compartir equipo con el joven maravilla de Italia, perdió muchísimo terreno en la sumatoria de puntos después de su propia victoria inaugural en Australia.

Luego de la salida de Oceanía, el Mercedes del piloto 1 del equipo no volvió a afianzarse, todo lo contrario al de Antonelli que le sacó 68 unidades en el primer tramo de la temporada.

Montmeló parece ser el punto de reinicio para el británico que todavía está a tiempo pelearle a su propio compañero, más allá de la presencia repetida de la Ferrari de Hamilton que viene en levantada y de su subir al podio en la anterior.