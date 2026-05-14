Rogger Martínez, el ex delantero de Racing con presente en el fútbol árabe con la camiseta del Taawound, explotó contra el técnico argentino Néstor Lorenzo, luego de haber quedado fuera de la prelista mundialista de la Selección Colombia que incluyó a otros 55 futbolistas.

A través de su cuenta personal en Instagram, el goleador no se guardó nada y con contundencia le dirigió: “No sabés un carajo. Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué”.

Captura del instagram oficial del jugador Rogger Martínez.

Martínez, quien también defendió al camiseta de Olimpo de Bahía Blanca en la Argentina, aprovechó para incluir parte de su currículum en la publicación y sacó chapa de sus 23 goles en 20 partidos, calificando a su actual competencia como “mejor que muchas”.

Lo cierto es que la relación entre ambos nunca fue muy fluida, de hecho Rogger Martínez jugó apenas tres partidos bajo la actual conducción del ex ayudante de campo de José Pekerman.

Rogger Martínez nunca tuvo muchas chances con Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Los que sí

Más allá de haber dejado afuera de la consideración a Martínez, el técnico incluyó jugadores importantes para la posición de delantero.

Luis Díaz del Bayer Munich, Jhon Córdoba del Krasnodar, Nyser Villarreal de Cruzeiro, Kevin Viveros de Athlético Paranense, Jhon Mendoza de Athletico Paranense, Jhon Durán del Zenit, Andrés Gómez del Vasco de Gama, Rafael Santos Borré de Internacional, Johan Carbonero de Internacional, Cucho Hernández de Betis sí componen el abanico de opciones del que se nutrirá el combinado cafetero.

Además, se suma el trío de extremos que se desempeña en el fútbol argentino, todos protagonistas en sus equipos y con participaciión en los playoffs que todavía siguen en curso por el Torneo Apertura 2026. Ellos son Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, Edwin Cetré de Estudiantes, Jaminton Campaz de Rosario Central. El único que sigue en competencia es el integrante del plantel Canalla que el sábado a las 19:30 visitará a River en el Monumental por las semifinales.