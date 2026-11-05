A un mes de la durísima derrota con la que Alexander Zverev lo dejó como subcampeón del US Open, Ben Shelton dejó una sorprendente declaración. Con su carrera en la cresta de la ola, ya que viene de su primera final en un Grand Slam, el número 4 del ranking ATP reconoció que sueña con algún día jugar el Abierto de Buenos Aires y visitar la Argentina.

En uno de los vlogs que está subiendo el argentino Tomás Etcheverry (29°) a su canal de YouTube, el tenista estadounidense participó de una práctica junto con el platense en Shanghái. Allí se disputó recientemente el Masters 1000.

El estadounidense compartió un entrenamiento con Tomás Etcheverry durante el Masters 1000 de Shanghái.

Fue después de este entrenamiento que Shelton habló de Argentina. Ante la pregunta de Etcheverry sobre qué torneo es su favorito, el tenista de 24 años dijo: "Mi torneo favorito es el US Open; y un torneo que nunca jugué pero quiero jugar una vez en mi carrera es Buenos Aires. Me gustaría una vez en mi carrera". Ante esta sorprendente respuesta, el argentino no dudó y le pidió que le dedique un mensaje al público argentino.

"Para todos en Buenos Aires y Argentina, me encanta Argentina, tengo tres argentinos en mi equipo. Así que gracias por todo. Ojalá los vea en Buenos Aires alguna vez. ¡Vamos!"

El presente de Shelton

Shelton, de 24 años, zurdo y con un saque potente, terminó el 2026 como subcampeón del US Open. Dejó en el camino a Carlos Alcaraz y a Frances Tiafoe, y cayó en la final ante Alexander Zverev en cuatro sets. Con 4.680 puntos, se plantó en el cuarto puesto del ranking ATP. En la temporada ganó los ATP 500 de Dallas y Múnich, y el ATP 250 de Stuttgart.

El cierre de temporada no fue el soñado: primera ronda de Copa Davis contra los checos Jakub Menšík y Jiří Lehečka, y eliminación en segunda ronda en Shanghái ante Arthur Gea. Pero el año fue bárbaro.

La agenda del Argentina Open 2027

El Argentina Open se jugará del 6 al 14 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Hasta ahora están confirmados el italiano Flavio Cobolli y el noruego Casper Ruud, número 17 del mundo.

Shelton tiene tres argentinos en su equipo, así que el vínculo con el país ya existe. Faltaba nomás que se le cruzara Buenos Aires en la cabeza, y pasó.